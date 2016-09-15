查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 视点 ·钢筋穿喉 距颈总动脉仅4毫米 ·图文：7岁男童走失12年后回家过中秋 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 钢筋穿喉 距颈总动脉仅4毫米 · 图文：7岁男童走失12年后回家 7 视点 2016.9.15 星期四 钢筋穿喉 距颈总动脉仅4毫米 工友消防医生齐力救援他奇迹般活了下来 楚天都市报讯 楚天都市报记者叶文波 高家龙 通讯员李国柱 刘坤维 实习生项婧雯



9月13日，在武汉市东西湖区一工地，工人王师傅从3米高的位置跌落，被一根长约1米、直径1.2厘米的螺纹钢筋贯穿整个颈部，命悬一线。在工友、消防官兵、医生全力救援下，螺纹钢被顺利取出，目前王师傅生命体征稳定。据医生目测，螺纹钢筋离王师傅颈总动脉仅4毫米。



消防官兵赶赴医院切割钢筋



13日下午3时许，江汉消防中队接到报警：在武汉协和医院急诊室内，一名男子颈部插入了一根螺纹钢筋，需要消防部门协助处置。

5分钟后，7名消防官兵到达医院急诊室，只见伤者王师傅躺在病床上，一根长约1米的螺纹钢筋横穿其颈部，伤口流血不止；伤者脸色苍白，冷汗直冒，不停地痛苦呻吟。若不抓紧取出螺纹钢筋进行下一步治疗，王师傅有生命危险。

事不宜迟，一名消防战士使用液压剪剪切螺纹钢筋，另一名战士使用多功能液压钳牢牢夹住钢筋，防止震动给伤者带来更大痛苦。“咔嚓”一声脆响，伤者体外的螺纹钢筋被剪断。



十余专家联手取出钢筋



与此同时，协和医院开通绿色通道，骨科、耳鼻咽喉科、影像科、麻醉科等多学科10余名专家一同会诊，制定了手术方案。

影像科专家通过检查明确了钢筋插入体内的位置；麻醉科多名专家讨论了数个麻醉方案，最终选择用气管插管方式顺利将伤者全身麻醉。

随后，骨科刘国辉教授、夏天副教授对穿通部位进行了探查，发现螺纹钢筋离颈总动脉仅4毫米，于颈椎前咽后壁穿破咽部，穿破右侧腮腺穿出皮肤。为防止钢筋取出时进一步损伤周围组织，夏天副教授将螺纹钢筋套上胸管，最终顺利取出钢筋。

整个手术持续3个小时，于前晚8点结束。

协和医院骨科主任邵增务教授介绍：“颈部有众多重要的血管神经以及器官，受伤后随时可能因大出血等各种原因导致死亡。如果钢筋插入的角度偏离分毫，抢救的机会都没有。”



儿子病房里陪父过中秋



昨日中午，楚天都市报记者来到协和医院耳鼻喉科，王师傅已苏醒，其子王加兵正在陪护。耳鼻喉科主任孔维佳教授介绍，目前伤者生命体征稳定，四肢活动良好，以鼻孔管道进食维持营养摄入。

王加兵介绍，他与妻子、父亲都来自重庆，来武汉有五六年了，目前都在东西湖区一工地上打工，自己和父亲都是木工，父亲今年55岁。13日中午，父亲不慎失足从3米高的位置跌落，当场被一根螺纹钢筋贯穿整个颈部。

事发后，考虑到救护车赶到工地需要时间，工地安全员驾驶私家车载着王师傅直奔武汉协和医院。

王加兵说，父亲这么大年纪了还在工地打工，为这个家庭付出了很多。以前过中秋，一家人就在工地上加个餐，这回过中秋，父亲却住进了医院。“他没有生命危险，对我来说就是最好的消息，这几天我打算一直陪着他，跟他讲讲话，他听着心里一定是高兴的。”





