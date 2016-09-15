查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 视点 ·钢筋穿喉 距颈总动脉仅4毫米 ·图文：7岁男童走失12年后回家过中秋 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 钢筋穿喉 距颈总动脉仅4毫米 · 图文：7岁男童走失12年后回家 7 视点 2016.9.15 星期四 他6岁时写在墙上的名字依然清晰 父母一直不忍擦去 图文：7岁男童走失12年后回家过中秋 楚天都市报讯 图为：亲人及乡亲回忆栋古（右一）小时候的趣事 楚天都市报记者周鹏摄

图为：栋古小时候写在墙上的名字



楚天都市报记者周鹏 通讯员李峰 毛争峥



“这个中秋节可以真正团圆了！”

昨日上午10时许，通城县塘湖镇林湾村像过喜事一样热闹，乡亲们围在胡辉雄家，簇拥着他走失12年的儿子栋古（小名），拉着他的手问长问短。

“还记得我吗？”栋古的太奶奶、奶奶、外婆等亲人擦拭着眼泪，拉着他的手，生怕他再走丢似的。

12年前，栋古随父亲到江苏常州看望母亲，他要了两元钱出去买水喝，不慎走失，自此与父母分离。此后被送到福利院，经好心人收养，今年他考上江苏一所大学。

去年底，他的亲生父亲与派出所民警聊天时说儿子走失了，民警让他们做了DNA采样，没有想到，今年8月，民警帮他们找到了儿子。

趁着中秋节放假，栋古在养母的陪同下，回家认亲。



他6岁时写在墙上的名字还在



14日一大清早，栋古及其养母就抵达了通城县城，早已守候在车站的胡辉雄夫妻，见到阔别12年、已长成大小伙的儿子，激动不已。

从通城县城辗转来到塘湖镇林湾村，乡亲们已站在村口翘首以盼，马路两边摆满了烟花鞭炮，延绵一公里多直到胡辉雄家门口。

“来了！”随着一声招呼，林湾村一下沸腾起来，鞭炮齐鸣，大家从车里将栋古接下来，簇拥着他来到太奶奶旁边坐下。

他的太奶奶放下拐杖，拉着他的手，看了一遍又一遍，“这就是栋古呀！”说罢大哭起来。旁边的奶奶、外婆也都围了上来，扶着他的肩膀，唯有眼泪表达着他们的喜悦心情。

里三圈、外三圈，胡家堂屋围满了乡亲，大家先哭后笑，“回来了，终于回来了！”

“还认得我么？我是小姑姑。”栋古的小姑姑胡四霞拉着他的手，来到墙边，墙上用毛笔歪歪扭扭写着他的名字，胡四霞说，这就是他在6岁时自己写的。

胡四霞说，栋古小时候她带得比较多，经常哄他睡觉。栋古小时候调皮，现在长高了，话变少了，但模样没有变。

胡辉雄家是一栋本世纪初修建的两层楼房，儿子走失后，夫妻俩想着儿子哪一天还会回来，便一直没有再装修，一切保留着原样，就是希望孩子哪一天回来，能够唤醒他儿时的记忆。

栋古告诉记者，这里他还记得，只是现在已不会讲通城方言。



12年前儿子出去买水走失



2004年7月8日，是胡辉雄夫妻终身难忘的日子，胡辉雄带着7岁半的儿子到常州看望打工的妻子潘雪美。

胡辉雄说，当天午饭后，他带着栋古和一群老乡一起玩，他给了栋古2元钱去买喝的。

“没有想到，儿子这一走就没有回来。”胡辉雄说，当时他以为儿子和老乡一起出去的，没有在意，到了下午三四点钟，看到儿子还没有回来，问老乡，大家都说没有看到，他一下急了，四处寻找。

那天下午下很大的雨，潘雪美听说后，跑回来和老乡们一起找，10多个人沿着街道找了一下午。

到了晚上7时许，夫妻俩到当地派出所报警。另一老乡到常州与无锡交界的水陆派出所报了警。

大家持续寻找了半个月，贴寻人启事，找常州电视台播广告，均没有结果。

胡辉雄说，找了一段时间后，夫妻俩的积蓄都耗光了，他站在运河边，心想儿子这么久没有音讯，会不会是坠入运河里了？他们带着失望，返回了通城。



家乡民警劝他采血找儿



后来，胡辉雄夫妻俩又生了一儿一女，大的现在9岁，小的4岁。但他们从没放弃寻找栋古，每天关注央视的《等着我》栏目，也找在外地的妹妹帮忙登记了寻子信息。

去年底，胡辉雄在与塘湖镇派出所民警闲聊时，谈起曾走失过一名孩子。民警说，现在信息很发达，只要双方都采血样，通过DNA比对，很快就能找到。

胡辉雄一听，跑回家带着妻子到公安机关采了血样。

据通城县刑侦大队办案民警介绍，他们通过信息比对，于今年8月底发现了有吻合的信息，系江苏常州的一名19岁青年。通过当地警方配合调查，确定该青年便是当年走失的栋古。

8月31日，胡辉雄夫妻来到通城县公安局刑侦大队，当民警点开男青年的身份证图片时，胡辉雄一眼便认了出来，“是他，是他，就是他！”夫妻俩泪如雨下。



“养父母也是我爹娘”



胡辉雄到现在都在后悔，当时应该多跑几家派出所的，现在才知道，当时儿子就在隔壁镇一家派出所里。

据栋古介绍，当时他拿着2元钱出去买喝的，走着走着就不知道路了，被一名好心保安送到了另外一个派出所。

派出所民警问了他很多问题，可惜他讲的通城方言，对方一句都听不懂，民警无奈将他送到了福利院。

期间，他被两次收养，第一次因养父母家里出了变故，他又被送回了福利院，在福利院，警方为他采了血样。

后来，第二位养父母赵女士和丈夫将他收养，供他读书。今年，栋古考上了江苏一所大学，目前已报到入学。

昨日，看到栋古找到了亲生父母，养母赵女士情绪激动，栋古一直在旁边安抚，紧紧握着她的手。

栋古告诉记者，这么多年来，他受到养父母的悉心照顾，亲生父母找到了，但养父母仍然是他的父母。“两边父母都是一样的，毕业后找个好工作好好报答他们。”





