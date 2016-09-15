11项旅游菜单助您玩转假期观展看戏根本停不下来月饼买手忙得没时间喝水我和月亮有个约会①今年十五月亮十七圆“秋晚”荧屏争芳斗艳
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 第6版 焦点
·11项旅游菜单助您玩转假期
·观展看戏根本停不下来
·月饼买手忙得没时间喝水
·我和月亮有个约会①
·今年十五月亮十七圆
·“秋晚”荧屏争芳斗艳
楚天都市报电子版
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6 焦点 2016.9.15 星期四
央视胜在意境“芒果”主攻颜值
“秋晚”荧屏争芳斗艳
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪）中秋夜，全家人一同收看“秋晚”，渐渐成为习惯。今晚，将在中央电视台一套、四套同时直播的“2016央视中秋晚会”，和将在“芒果台”湖南卫视播出的“2016中秋之夜”，都是群星云集，异彩纷呈。
    央视“秋晚”一向以意境取胜。今年的央视“秋晚”将在西安大唐芙蓉园举行。届时，舞台主体将通过一幅展开的中国传统画轴形象，彰显“中秋长安月，清水出芙蓉”的意境和特色风貌。
    从此前曝光的节目单看来，除毛阿敏、杨千嬅、齐秦、韩磊、孙楠、唐朝乐队、廖昌永等歌手、歌唱家之外，张嘉译、耿乐、车晓、辛柏青朱媛媛夫妇等影视明星，也将现身助阵。
    而此次晚会的最大亮点，当是郎平携家人登上舞台。这也是里约奥运会后，她首度在综艺节目上亮相。
    今年湖南卫视中秋之夜开场秀，将由优雅女神赵雅芝领衔，与SNH48的萌妹子们一起献上金曲串烧。13日晚，楚天都市报记者在长沙录制现场直击。一开场，赵雅芝就以女神范儿十足的超长裙摆造型震撼亮相，随后瞬间换装，与SNH48同台献唱《万水千山总是情》和《千年等一回》，魅力十足。
    除了赵雅芝，陈乔恩、杨钰莹、安悦溪、谭松韵、谭维维、TFBOYS等明星，将筑起湖南卫视的“颜值阵线”。


   