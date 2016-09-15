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“秋晚”荧屏争芳斗艳
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焦点
2016.9.15 星期四
央视胜在意境“芒果”主攻颜值
“秋晚”荧屏争芳斗艳
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张聪）中秋夜，全家人一同收看“秋晚”，渐渐成为习惯。今晚，将在中央电视台一套、四套同时直播的“2016央视中秋晚会”，和将在“芒果台”湖南卫视播出的“2016中秋之夜”，都是群星云集，异彩纷呈。
央视“秋晚”一向以意境取胜。今年的央视“秋晚”将在西安大唐芙蓉园举行。届时，舞台主体将通过一幅展开的中国传统画轴形象，彰显“中秋长安月，清水出芙蓉”的意境和特色风貌。
从此前曝光的节目单看来，除毛阿敏、杨千嬅、齐秦、韩磊、孙楠、唐朝乐队、廖昌永等歌手、歌唱家之外，张嘉译、耿乐、车晓、辛柏青朱媛媛夫妇等影视明星，也将现身助阵。
而此次晚会的最大亮点，当是郎平携家人登上舞台。这也是里约奥运会后，她首度在综艺节目上亮相。
今年湖南卫视中秋之夜开场秀，将由优雅女神赵雅芝领衔，与SNH48的萌妹子们一起献上金曲串烧。13日晚，楚天都市报记者在长沙录制现场直击。一开场，赵雅芝就以女神范儿十足的超长裙摆造型震撼亮相，随后瞬间换装，与SNH48同台献唱《万水千山总是情》和《千年等一回》，魅力十足。
除了赵雅芝，陈乔恩、杨钰莹、安悦溪、谭松韵、谭维维、TFBOYS等明星，将筑起湖南卫视的“颜值阵线”。