11项旅游菜单助您玩转假期观展看戏根本停不下来月饼买手忙得没时间喝水我和月亮有个约会①今年十五月亮十七圆“秋晚”荧屏争芳斗艳
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 第6版 焦点
·11项旅游菜单助您玩转假期
·观展看戏根本停不下来
·月饼买手忙得没时间喝水
·我和月亮有个约会①
·今年十五月亮十七圆
·“秋晚”荧屏争芳斗艳
楚天都市报电子版
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6 焦点 2016.9.15 星期四
今年十五月亮十七圆
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）省气象部门介绍,今年中秋月是“十五的月亮十七圆”。今年中秋最圆月出现在农历八月十七，即9月17日凌晨3时05分。据了解，上一次“中秋月十七圆”出现在2007年9月27日3时45分。据统计，最近10年，中秋月亮“十五圆”有3次，“十六圆”5次，“十七圆”2次。
    省气象部门分析，中秋三天全省多云为主，东部三天都有阵雨，虽然有3-4级北风及5-6级阵风吹刮，但也吹不散厚厚的云层，所以对大部分地区而言都将是云遮月，唯有江汉平原部分地区或可观赏到彩云追月。


   