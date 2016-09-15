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“秋晚”荧屏争芳斗艳
6
焦点
2016.9.15 星期四
今年十五月亮十七圆
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）省气象部门介绍,今年中秋月是“十五的月亮十七圆”。今年中秋最圆月出现在农历八月十七，即9月17日凌晨3时05分。据了解，上一次“中秋月十七圆”出现在2007年9月27日3时45分。据统计，最近10年，中秋月亮“十五圆”有3次，“十六圆”5次，“十七圆”2次。
省气象部门分析，中秋三天全省多云为主，东部三天都有阵雨，虽然有3-4级北风及5-6级阵风吹刮，但也吹不散厚厚的云层，所以对大部分地区而言都将是云遮月，唯有江汉平原部分地区或可观赏到彩云追月。