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6
焦点
2016.9.15 星期四
我和月亮有个约会①
楚天都市报讯 中秋佳节至，人月两团圆。有人忙着卖月饼，有人忙着送月饼、有人追着月亮跑，也有人在研究月亮。一轮明月千里共，我与月亮来相会。今夜，如银似水的月儿也许会被云遮住，但当我们举家团圆分享着浓情月饼时，也不妨在内心和月亮来个约会，照样可以演绎彩云追月的精彩和美满。