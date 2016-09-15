查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 焦点 ·11项旅游菜单助您玩转假期 ·观展看戏根本停不下来 ·月饼买手忙得没时间喝水 ·我和月亮有个约会① ·今年十五月亮十七圆 ·“秋晚”荧屏争芳斗艳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 11项旅游菜单助您玩转假期 · 观展看戏根本停不下来 · 月饼买手忙得没时间喝水 · 我和月亮有个约会① · 今年十五月亮十七圆 · “秋晚”荧屏争芳斗艳 6 焦点 2016.9.15 星期四 我和月亮有个约会① 楚天都市报讯 中秋佳节至，人月两团圆。有人忙着卖月饼，有人忙着送月饼、有人追着月亮跑，也有人在研究月亮。一轮明月千里共，我与月亮来相会。今夜，如银似水的月儿也许会被云遮住，但当我们举家团圆分享着浓情月饼时，也不妨在内心和月亮来个约会，照样可以演绎彩云追月的精彩和美满。





