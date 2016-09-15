11项旅游菜单助您玩转假期观展看戏根本停不下来月饼买手忙得没时间喝水我和月亮有个约会①今年十五月亮十七圆“秋晚”荧屏争芳斗艳
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 第6版 焦点
·11项旅游菜单助您玩转假期
·观展看戏根本停不下来
·月饼买手忙得没时间喝水
·我和月亮有个约会①
·今年十五月亮十七圆
·“秋晚”荧屏争芳斗艳
楚天都市报电子版
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6 焦点 2016.9.15 星期四
我和月亮有个约会①
    楚天都市报讯 中秋佳节至，人月两团圆。有人忙着卖月饼，有人忙着送月饼、有人追着月亮跑，也有人在研究月亮。一轮明月千里共，我与月亮来相会。今夜，如银似水的月儿也许会被云遮住，但当我们举家团圆分享着浓情月饼时，也不妨在内心和月亮来个约会，照样可以演绎彩云追月的精彩和美满。


   