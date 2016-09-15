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“秋晚”荧屏争芳斗艳
6
焦点
2016.9.15 星期四
销售期短竞争激烈 赶在节前尽快清仓
月饼买手忙得没时间喝水
楚天都市报讯 楚天都市报讯(记者谢玲 潘锡珩）又到中秋节，各路商家摩拳擦掌，打起月饼争夺战。昨日是中秋节的前一天，月饼销售已经到了最后的冲刺阶段，月饼买手则是节前超市卖场中最忙碌的人。
昨日下午5点半，在中商平价徐东店内，买手葛艳蕾正在卖场里向顾客推荐月饼。“这个牌子是我们卖的最好的，上海的老字号，自己吃就买这种。”一位女士挑选月饼礼盒，又在纠结味道。葛艳蕾耐心地将成分配料表指给她看，一边说着口味特点。“上周有单位团购了蛮多，当时88元一盒，现在清货38元。”听到这句话，这位女士终于下定决心，一下买了三盒。
这位顾客刚买完，葛艳蕾的电话响了。“有门店来了一个团购客户，库存不够要调货。”她告诉记者，节前正是月饼清货的关键时刻，各门店库存调动要快，不然就耽误事。
一口气打了将近10个电话，葛艳蕾终于将调货任务搞定。“这几天从早上到下班，一刻都歇不了，两个手机要不停换着充电，忙着连喝口水都没时间。”葛艳蕾说。
“东湖店的经理凌晨2点还在给我发微信，反映库存量，越是节前大家越是拼。”葛艳蕾告诉记者，很多下班族下午五六点都会来超市买点月饼过节，这时候卖场忙不过来,从导购到买手都集体上阵。
“说实话这两天最怕门店经理来电话，月饼价值高销售期短竞争激烈，大家在争分夺秒抢销售，过了节后就掉价了。”说话之间，葛艳蕾的手机又响了，她赶紧“喂”一声接了起来，向客户推销起月饼……