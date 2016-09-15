11项旅游菜单助您玩转假期观展看戏根本停不下来月饼买手忙得没时间喝水我和月亮有个约会①今年十五月亮十七圆“秋晚”荧屏争芳斗艳
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 第6版 焦点
·11项旅游菜单助您玩转假期
·观展看戏根本停不下来
·月饼买手忙得没时间喝水
·我和月亮有个约会①
·今年十五月亮十七圆
·“秋晚”荧屏争芳斗艳
楚天都市报电子版
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6 焦点 2016.9.15 星期四
销售期短竞争激烈 赶在节前尽快清仓
月饼买手忙得没时间喝水
    楚天都市报讯 楚天都市报讯(记者谢玲 潘锡珩）又到中秋节，各路商家摩拳擦掌，打起月饼争夺战。昨日是中秋节的前一天，月饼销售已经到了最后的冲刺阶段，月饼买手则是节前超市卖场中最忙碌的人。
    昨日下午5点半，在中商平价徐东店内，买手葛艳蕾正在卖场里向顾客推荐月饼。“这个牌子是我们卖的最好的，上海的老字号，自己吃就买这种。”一位女士挑选月饼礼盒，又在纠结味道。葛艳蕾耐心地将成分配料表指给她看，一边说着口味特点。“上周有单位团购了蛮多，当时88元一盒，现在清货38元。”听到这句话，这位女士终于下定决心，一下买了三盒。
    这位顾客刚买完，葛艳蕾的电话响了。“有门店来了一个团购客户，库存不够要调货。”她告诉记者，节前正是月饼清货的关键时刻，各门店库存调动要快，不然就耽误事。
    一口气打了将近10个电话，葛艳蕾终于将调货任务搞定。“这几天从早上到下班，一刻都歇不了，两个手机要不停换着充电，忙着连喝口水都没时间。”葛艳蕾说。
    “东湖店的经理凌晨2点还在给我发微信，反映库存量，越是节前大家越是拼。”葛艳蕾告诉记者，很多下班族下午五六点都会来超市买点月饼过节，这时候卖场忙不过来,从导购到买手都集体上阵。
    “说实话这两天最怕门店经理来电话，月饼价值高销售期短竞争激烈，大家在争分夺秒抢销售，过了节后就掉价了。”说话之间，葛艳蕾的手机又响了，她赶紧“喂”一声接了起来，向客户推销起月饼……


   