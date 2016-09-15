查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 焦点 ·11项旅游菜单助您玩转假期 ·观展看戏根本停不下来 ·月饼买手忙得没时间喝水 ·我和月亮有个约会① ·今年十五月亮十七圆 ·“秋晚”荧屏争芳斗艳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 11项旅游菜单助您玩转假期 · 观展看戏根本停不下来 · 月饼买手忙得没时间喝水 · 我和月亮有个约会① · 今年十五月亮十七圆 · “秋晚”荧屏争芳斗艳 6 焦点 2016.9.15 星期四 鉴诗书画艺 赏文化月色 观展看戏根本停不下来 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖）人间万姓仰头看，城市皎皎明月轮。即便不外出旅游，中秋佳节期间依然可以玩出文艺范。精彩纷呈的文艺活动，将伴你从最传统的赏月习俗走向最时髦的公共空间艺术。

今日上午10：00，湖北省博物馆综合馆大厅将上演古乐《楚殇》《黄鸟》，让你在音乐声中感知传统文化魅力。从今日到17日，每天上午10：00，省博物馆还将征集亲子家庭，参与月圆观花灯、合家制月饼等活动，以及效仿古人赋诗感受团圆情。

就在与省博一路之隔的湖北美术馆，“第三届湖北国际漆艺三年展”正在展出。来自世界各国一百多位艺术家的漆艺作品，重现了古老漆艺的荣光。

如果你是时尚的爱逛一族，“新视觉艺术节：多元参与—东湖2016全国青年雕塑邀请展”将不容错过。前30强的雕塑作品，于14日落户武汉国际广场“光影森林”奇幻艺术馆，诠释着雕塑艺术创造力和想象力。

这个中秋，京剧楚剧黄梅戏，你方唱罢我登场，让戏迷们也能大饱耳福。

15日、16日，江滩大舞台将上演“我们的节日·中秋”专场文艺演出。省戏曲艺术剧院16日上午在汤湖戏院安排黄梅戏折子戏惠民展演。16日至18日的下午，贵州京剧院院长侯丹梅领衔剧团来汉，在湖北省京剧院连演3场精彩大戏。17日晚，由著名表演艺术家叶少兰亲授的经典大戏《周仁献嫂》也将在湖北省京剧院上演。





