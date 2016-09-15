11项旅游菜单助您玩转假期观展看戏根本停不下来月饼买手忙得没时间喝水我和月亮有个约会①今年十五月亮十七圆“秋晚”荧屏争芳斗艳
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 第6版 焦点
·11项旅游菜单助您玩转假期
·观展看戏根本停不下来
·月饼买手忙得没时间喝水
·我和月亮有个约会①
·今年十五月亮十七圆
·“秋晚”荧屏争芳斗艳
楚天都市报电子版
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6 焦点 2016.9.15 星期四
鉴诗书画艺 赏文化月色
观展看戏根本停不下来
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖）人间万姓仰头看，城市皎皎明月轮。即便不外出旅游，中秋佳节期间依然可以玩出文艺范。精彩纷呈的文艺活动，将伴你从最传统的赏月习俗走向最时髦的公共空间艺术。
    今日上午10：00，湖北省博物馆综合馆大厅将上演古乐《楚殇》《黄鸟》，让你在音乐声中感知传统文化魅力。从今日到17日，每天上午10：00，省博物馆还将征集亲子家庭，参与月圆观花灯、合家制月饼等活动，以及效仿古人赋诗感受团圆情。
    就在与省博一路之隔的湖北美术馆，“第三届湖北国际漆艺三年展”正在展出。来自世界各国一百多位艺术家的漆艺作品，重现了古老漆艺的荣光。
    如果你是时尚的爱逛一族，“新视觉艺术节：多元参与—东湖2016全国青年雕塑邀请展”将不容错过。前30强的雕塑作品，于14日落户武汉国际广场“光影森林”奇幻艺术馆，诠释着雕塑艺术创造力和想象力。
    这个中秋，京剧楚剧黄梅戏，你方唱罢我登场，让戏迷们也能大饱耳福。
    15日、16日，江滩大舞台将上演“我们的节日·中秋”专场文艺演出。省戏曲艺术剧院16日上午在汤湖戏院安排黄梅戏折子戏惠民展演。16日至18日的下午，贵州京剧院院长侯丹梅领衔剧团来汉，在湖北省京剧院连演3场精彩大戏。17日晚，由著名表演艺术家叶少兰亲授的经典大戏《周仁献嫂》也将在湖北省京剧院上演。


   