11项旅游菜单助您玩转假期观展看戏根本停不下来月饼买手忙得没时间喝水我和月亮有个约会①今年十五月亮十七圆“秋晚”荧屏争芳斗艳
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 第6版 焦点
·11项旅游菜单助您玩转假期
·观展看戏根本停不下来
·月饼买手忙得没时间喝水
·我和月亮有个约会①
·今年十五月亮十七圆
·“秋晚”荧屏争芳斗艳
楚天都市报电子版
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6 焦点 2016.9.15 星期四
11项旅游菜单助您玩转假期
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起 吕锐 通讯员武旅 崔丽影）中秋佳节，人月团圆。绚烂花海，共赏秋香。小长假期间，武汉各大景区推出优惠活动，武汉市旅游局和楚天都市报联合发布11项旅游活动菜单，助您欢度中秋佳节。
    9月15日晚，黄鹤楼将举行“诗意的中秋”诗词会，乐器演奏、中国风舞蹈表演、名师大家朗诵将接连登台。
    小长假期间，欢乐谷每晚7时放映露天电影，中秋节当晚还将举办“月光撒娇会”，单身狂欢不容错过。
    9月15日至24日，武汉海昌极地海洋公园推出优惠活动，50岁以上游客门票半价，另有月饼可领取。
    9月15日至17日，武汉科技馆正常开馆，对游客免费。
    9月15日，黄陂木兰天池，游客可参加“天池中秋夜露营赏月会”，观赏千亩紫薇花海。
    9月15日至16日，黄陂木兰草原，游客可欣赏篝火晚会、露天电影。
    9月15日至17日，木兰云雾山将开展大型菊花展，免费品尝黄陂三鲜以及篝火晚会、民俗表演等活动。
    9月15日至17日，黄陂花海乐园对亲子家庭推出优惠活动，购买门票后，儿童可亲自制作手工月饼。
    9月15日至17日，新洲区紫薇都市田园，游客可参与星空帐篷露营活动。
    小长假期间，青山区张公山寨，中秋赏月露营免场地费，免费参与临湖音乐篝火晚会。
    9月15日至17日，蔡甸九真山风景区，名字中含有“中”“秋”“节”字眼的游客免票入园。
    详细内容请登录“看楚天”APP“玩乐”频道查询。
    另讯中秋期间，东西湖郁金香主题公园百万株葵花展将开幕。据介绍，今年的百万葵花展以向日葵为主，整个园区的盛花期将持续至10月中旬。


 