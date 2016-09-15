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·观展看戏根本停不下来
·月饼买手忙得没时间喝水
·我和月亮有个约会①
·今年十五月亮十七圆
·“秋晚”荧屏争芳斗艳
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月饼买手忙得没时间喝水
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我和月亮有个约会①
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今年十五月亮十七圆
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“秋晚”荧屏争芳斗艳
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焦点
2016.9.15 星期四
11项旅游菜单助您玩转假期
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起 吕锐 通讯员武旅 崔丽影）中秋佳节，人月团圆。绚烂花海，共赏秋香。小长假期间，武汉各大景区推出优惠活动，武汉市旅游局和楚天都市报联合发布11项旅游活动菜单，助您欢度中秋佳节。
9月15日晚，黄鹤楼将举行“诗意的中秋”诗词会，乐器演奏、中国风舞蹈表演、名师大家朗诵将接连登台。
小长假期间，欢乐谷每晚7时放映露天电影，中秋节当晚还将举办“月光撒娇会”，单身狂欢不容错过。
9月15日至24日，武汉海昌极地海洋公园推出优惠活动，50岁以上游客门票半价，另有月饼可领取。
9月15日至17日，武汉科技馆正常开馆，对游客免费。
9月15日，黄陂木兰天池，游客可参加“天池中秋夜露营赏月会”，观赏千亩紫薇花海。
9月15日至16日，黄陂木兰草原，游客可欣赏篝火晚会、露天电影。
9月15日至17日，木兰云雾山将开展大型菊花展，免费品尝黄陂三鲜以及篝火晚会、民俗表演等活动。
9月15日至17日，黄陂花海乐园对亲子家庭推出优惠活动，购买门票后，儿童可亲自制作手工月饼。
9月15日至17日，新洲区紫薇都市田园，游客可参与星空帐篷露营活动。
小长假期间，青山区张公山寨，中秋赏月露营免场地费，免费参与临湖音乐篝火晚会。
9月15日至17日，蔡甸九真山风景区，名字中含有“中”“秋”“节”字眼的游客免票入园。
详细内容请登录“看楚天”APP“玩乐”频道查询。
另讯中秋期间，东西湖郁金香主题公园百万株葵花展将开幕。据介绍，今年的百万葵花展以向日葵为主，整个园区的盛花期将持续至10月中旬。