查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 焦点 ·11项旅游菜单助您玩转假期 ·观展看戏根本停不下来 ·月饼买手忙得没时间喝水 ·我和月亮有个约会① ·今年十五月亮十七圆 ·“秋晚”荧屏争芳斗艳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 11项旅游菜单助您玩转假期 · 观展看戏根本停不下来 · 月饼买手忙得没时间喝水 · 我和月亮有个约会① · 今年十五月亮十七圆 · “秋晚”荧屏争芳斗艳 6 焦点 2016.9.15 星期四 11项旅游菜单助您玩转假期 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起 吕锐 通讯员武旅 崔丽影）中秋佳节，人月团圆。绚烂花海，共赏秋香。小长假期间，武汉各大景区推出优惠活动，武汉市旅游局和楚天都市报联合发布11项旅游活动菜单，助您欢度中秋佳节。

9月15日晚，黄鹤楼将举行“诗意的中秋”诗词会，乐器演奏、中国风舞蹈表演、名师大家朗诵将接连登台。

小长假期间，欢乐谷每晚7时放映露天电影，中秋节当晚还将举办“月光撒娇会”，单身狂欢不容错过。

9月15日至24日，武汉海昌极地海洋公园推出优惠活动，50岁以上游客门票半价，另有月饼可领取。

9月15日至17日，武汉科技馆正常开馆，对游客免费。

9月15日，黄陂木兰天池，游客可参加“天池中秋夜露营赏月会”，观赏千亩紫薇花海。

9月15日至16日，黄陂木兰草原，游客可欣赏篝火晚会、露天电影。

9月15日至17日，木兰云雾山将开展大型菊花展，免费品尝黄陂三鲜以及篝火晚会、民俗表演等活动。

9月15日至17日，黄陂花海乐园对亲子家庭推出优惠活动，购买门票后，儿童可亲自制作手工月饼。

9月15日至17日，新洲区紫薇都市田园，游客可参与星空帐篷露营活动。

小长假期间，青山区张公山寨，中秋赏月露营免场地费，免费参与临湖音乐篝火晚会。

9月15日至17日，蔡甸九真山风景区，名字中含有“中”“秋”“节”字眼的游客免票入园。

详细内容请登录“看楚天”APP“玩乐”频道查询。

另讯中秋期间，东西湖郁金香主题公园百万株葵花展将开幕。据介绍，今年的百万葵花展以向日葵为主，整个园区的盛花期将持续至10月中旬。





