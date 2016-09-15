查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 爷爷的长征 ·图文：爷爷给父亲和我取名提醒我们不要忘本 ·图文：人数最少的红25军 走出97名开国将军 ·图文：小时摸着好玩的圆洞是外公身上的弹孔 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 图文：爷爷给父亲和我取名提醒我 · 图文：人数最少的红25军 走出 · 图文：小时摸着好玩的圆洞是外公 4 爷爷的长征 2016.9.15 星期四 外孙忆老红军梁业坤： 图文：小时摸着好玩的圆洞是外公身上的弹孔 楚天都市报讯 图为：梁业坤的后人擦拭其遗像 楚天都市报记者王永胜摄



楚天都市报记者郭文杰 通讯员刘敏



老红军梁业坤（1916—2006），1916年生于湖北红安县，1932年参加中国工农红军。1934年11月至1935年10月随红25军参加长征。先后参加了鄂豫皖革命根据地第4次、第5次反“围剿”，及陕北的劳山、直罗镇战役。从普通战士到班长、排长、连长、团长，再到担任福建省龙溪军分区司令员、南平军分区司令员，第28军后勤副军长、福建省军区后勤部长、福建省军区副司令员等。2006年2月9日在武汉逝世。



长征时

有皮带吃都算好的



“小时候，看到外公身上有许多圆孔，我总喜欢摸着玩。长大了，才知道那是打仗留下的弹孔。”34岁的刘歆，小时候和外公外婆一起生活，他特别为自己有这么一位“长征外公”自豪。从外公梁业坤身上，他学到了正直、勇敢、勤俭、坚毅这几样宝贵的长征精神。

刘歆记得外公给他讲过一个故事，当战士们历经数月长征终于抵达陕北，接应部队准备好了小米饭。战士们没有吃饭的碗，看到村里有人家院里晾了几个盆子，就借来盛饭。吃完觉得味道怪怪的，原来那是村民晾晒的尿盆。“外公总感慨，都说红军长征时煮皮带吃，其实哪有那么多皮带，有皮带吃都算好的。”



遇到困难

想想长征就能克服



印象中的外公非常勤俭，总是穿着打补丁的裤子，吃饭常是馒头咸菜，偶尔炒两个青菜。“我吃饭若掉米粒在桌上，外公就会用筷子敲我的头，让我捡起来吃了。”刘歆说长大后才知道，外公攒下来的钱很多都捐给了家乡红安。在上世纪八十年代，外公还拿出2000元给家乡援建小学。

2006年，外公过完90岁生日后，身体每况愈下。刘歆曾问：“外公你怕死吗？”外公笑笑说：“参加革命时我就已将生死置之度外，现在活到90岁，看到了新中国的发展，已经很幸运了。”刘歆很受触动：“外公这一代人为了信仰可以舍弃生命，这正是现在我们年轻人所缺乏的。”

梁业坤一直心系家乡，在他去世后，儿子梁鲁生拿出十多万元为家乡人办养猪场，帮助脱贫致富。

刘歆还说，每当遇到困难，就想想外公长征路上遇到的种种困苦，顿时觉得一切困难都不算什么了。





