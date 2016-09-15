查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 爷爷的长征 ·图文：爷爷给父亲和我取名提醒我们不要忘本 ·图文：人数最少的红25军 走出97名开国将军 ·图文：小时摸着好玩的圆洞是外公身上的弹孔 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 图文：爷爷给父亲和我取名提醒我 · 图文：人数最少的红25军 走出 · 图文：小时摸着好玩的圆洞是外公 4 爷爷的长征 2016.9.15 星期四 平均年龄只有十六七岁的“儿童军” 成为第一支抵达陕北的长征主力部队 图文：人数最少的红25军 走出97名开国将军 楚天都市报讯



图为：中国工农红军长征路线图 来源：王树增《长征》



楚天都市报记者陈凌墨



中国工农红军第25军，是一支神奇的队伍。

一支不足3000人的少年孤旅，面对40多个团敌军的围追堵截，在国民党统治的中枢地带纵横驰骋，愈战愈勇，越打越强。从河南进入湖北，从湖北又入河南，从河南进入陕西，从陕西进入甘肃，从甘肃进入宁夏，从宁夏再入甘肃，从甘肃又入陕西……

81年前的今天（1935年9月15日），历时10个月，转战近万里，红25军抵达陕北完成长征时，全军共3400多人，还在陕南留下了2000多人的地方武装——

这支长征前人数最少的红军部队，成为长征后唯一一支兵力不减反增的红军；

这支最先抵达陕北的红军长征队伍，成为中国工农红军北上的先导；

这支平均年龄仅十六七岁的“儿童军”，更是走出了97名共和国的开国将军。



在鄂豫皖根据地诞生

大多是13岁至18岁的红军子弟



红25军最初是红四方面军一部，从鄂豫皖苏区孕育而出，于1931年10月成立于安徽金寨麻埠。

省委党史研究室研究一处副处长钟文介绍，1932年秋，红四方面军主力被迫撤离鄂豫皖苏区仅1个半月后，那些牺牲将士的遗孤以及留下来的红军子弟，重新组建了红25军。

在特殊的革命年代，这是一支地道的“儿童军”，队伍里大都是13至18岁的小红军，甚至还有八九岁的儿童。就连各团、营、连的领导成员，也都是些20岁上下的毛头小伙子，被称为“军魂”的军政委吴焕先也仅27岁。

1934年入秋以来，随着蒋介石“限三个月内全部剿清大别山红军”的命令下达，国民党集中20万兵力反复“围剿”，坚守大别山的红25军，陷入艰难境地。



长征途中播撒革命火种

建立50万人鄂豫陕根据地



中央红军长征出发一个多月后，中央指示终于随着程子华的到来传到了红25军：到外围去，建立新的根据地。

在军长程子华、政委吴焕先、副军长徐海东带领下，1934年11月16日夜，这支2987人的队伍，高举“中国工农红军北上抗日第二先遣队”的旗帜，由河南罗山何家冲出发，开始了长征。

蒋介石调动40多个团的优势兵力堵截、追击。红25军出发长征的第二天夜晚，就越过平汉线，击退枣阳周围之敌，越过敌军的第一道防线。12月上旬，红25军进入陕南，发动农民“抗捐、抗债、抗粮、抗夫、抗丁”，开辟苏区。1935年1月至7月，连续粉碎两次“围剿”，先后建立5个县党的工委和两个县的革命政权，组建2000余人的地方武装，有50万人口的鄂豫陕根据地正式形成，司令部便在湖北郧西。

“长征中的红军能建立一块较稳定的根据地，仅此一例。”钟文说。



主动西征迎接中央红军北上

第一支抵达陕北的长征主力



由于孤军独立作战，在长征中，鄂豫陕省委和红25军曾长期与中央失去联系。

直到1935年7月，在终南山外一个叫引驾回的地方，副军长徐海东从缴获的一张《大公报》上获知：红军的两支主力部队已经在毛儿盖附近会合，前锋正在通过松潘。随后，中央交通员石健民的情报印证了这一消息。

为配合红一、红四方面军的北上行动，鄂豫陕省委于7月15日召开紧急会议，决定省委和红25军西征北上，与陕甘宁红军会合。红25军袭占了胡宗南部的后方基地天水城，迫使国民党军从川西调兵回援，一下子打乱了其阻截红一、红四方面军的部署。

蒋介石恼怒之下，把徐海东与毛泽东、朱德并列为全国通缉悬赏额最高的三人，标定头颅赏格均为25万块大洋。

当陕北在望，8月17日，在甘肃泾川四坡村战斗中，军政委吴焕先壮烈牺牲。红25军未过雪山也未过草地，却是四支长征队伍中唯一牺牲了主要领导人的一支红军。

副军长徐海东也在一次激战中被子弹从左眼底下打入，从后颈穿出，抬下阵地后第五天才醒来。这位优秀将领，此后是躺在担架上指挥全军到达陕北的。

1935年9月15日，红25军终于到达了他们长征的终点——陕西省延川县永坪镇，与刘志丹的红26军、红27军胜利会师。此刻，红25军全军人数为3400多人。

抵达永坪镇的那一天，红25军格外引人注目：指战员服装整齐，枪支弹药充足，每个连队有6挺轻机枪，装备和战斗力都大大超出了由游击队改编而成的陕北红军。

18日，中国工农红军第25军、第26军和第27军合编成为第15军团，下辖3个师，兵力7千余人。红军第15军团组建，为毛泽东率领的红军到达陕北奠定了军事基础。不久，为迎接党中央和中央红军进驻陕北，红15军团发动劳山、榆林桥战役，全歼东北军一个师。





