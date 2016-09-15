查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 爷爷的长征 ·图文：爷爷给父亲和我取名提醒我们不要忘本 ·图文：人数最少的红25军 走出97名开国将军 ·图文：小时摸着好玩的圆洞是外公身上的弹孔 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 图文：爷爷给父亲和我取名提醒我 · 图文：人数最少的红25军 走出 · 图文：小时摸着好玩的圆洞是外公 4 爷爷的长征 2016.9.15 星期四 孙女忆老红军张体学： 图文：爷爷给父亲和我取名提醒我们不要忘本 楚天都市报讯 图为：张体学夫妇和孙女张红坪的合影



楚天都市报记者陈凌墨 实习生项婧雯



老红军张体学（1915—1973），原名张体照，1915年11月17日出生在河南省新县八里畈乡柳林河村贫苦农家，1932年加入中国共产党，同年8月参加红军。任中国工农红军第25军排长、交通队长、营政治委员、游击大队长、副团长。参加长征，到达陕北后，任红七十五师特派员。解放后曾任湖北省委副书记、湖北省省长、省军区党委书记兼政委等职。中国共产党第九、十届中央委员，全国第一、二、三届人大代表。1973年9月3日在北京病逝，年仅58岁。



没有他们打下的红色土地

哪有我们的今天



“我的名字是爷爷起的，红坪就是红色的土地。小时候觉得这个名字土，后来越来越喜欢，没有爷爷他们打下的红色土地，哪有我们的今天。”昨天，张体学的大孙女张红坪，对记者说起自己名字的来历。

张红坪说，父亲张牢生的名字也有一个故事。1945年中原突围前夕，部队把老百姓隐蔽转移，奶奶身怀六甲到了武汉，后因叛徒出卖被国民党逮捕，关在汉口武胜路国民党监狱。1946年1月，父亲在监狱里出生。后国共两党谈判，双方释放政治犯，奶奶带着父亲得以释放。接着，解放战争爆发。

“一年多后爷爷和奶奶重逢，给父亲起名张牢生，是为提醒我们不要忘记过去，不要忘本。”张红坪说。



爷爷的坚韧精神

深深影响着我



1973年9月3日爷爷在北京病逝，张红坪还不满11个月。后来，张红坪从奶奶和爸爸那里，了解到爷爷的长征经历。

张体学15岁参加革命，17岁成为红25军独立营一名战士，后调入军部任首长贴身交通员、警卫员。在一次转移时，首长徐海东将部分公款（银元）交由张体学保管。途中，军部机关部队被敌人包围，徐海东带领十几名警卫人员为军部开路，突围后次日早上发现张体学不见了，派人回原路寻找。4天后，张体学终于背着沉重的钱袋找到了部队，将银元一块不少交回。

“爷爷这种坚韧精神，还深深影响着我。”张红坪说，自己从小喜好体育，为了梦想，她放弃了本来考上的重点中学，去体校打篮球。父亲张牢生说，既然选择了，就要坚持到底。

被誉为“平民省长”的张体学，在主政湖北期间，下乡从来都是轻车简从，直接深入到田间地头或农民家中。1957年，时任省长张体学到鄂西视察，从来凤步行前往鹤峰。雨后泥稀路滑，当地准备了5匹骡马，张体学坚持不骑，一走就是600多里。“走了一两天，大部分人脚上都磨起了泡，爷爷告诉大家用头发穿水泡，用热水烫脚。想必这都是长征中的经验吧。”张红坪说。





