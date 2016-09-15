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长征红军20万 湖北将士占三成
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开栏的话
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爷爷的长征
2016.9.15 星期四
开栏的话
楚天都市报讯 那场两万五千里的伟大征途上，平均每三百米就有一名红军牺牲。20万红军将士的浴血奋战，挥舞出地球上那条最动人的“红飘带”。
80年过去，我们重新上路，重温这段历史，感受那风霜雨雪，读懂那一双双草鞋一杆杆土枪，是如何让伟大的梦想变成了现实。
为纪念红军长征胜利80周年，从今天起，本报将陆续推出《爷爷的长征》系列报道，寻访老红军的后代，追忆长征故事，传承长征精神。