查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 爷爷的长征 ·长征红军20万 湖北将士占三成 ·国网武汉供电公司2016年中秋节真情大回馈 ·开栏的话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 长征红军20万 湖北将士占三成 · 国网武汉供电公司2016年中秋 · 开栏的话 3 爷爷的长征 2016.9.15 星期四 开栏的话 楚天都市报讯 那场两万五千里的伟大征途上，平均每三百米就有一名红军牺牲。20万红军将士的浴血奋战，挥舞出地球上那条最动人的“红飘带”。

80年过去，我们重新上路，重温这段历史，感受那风霜雨雪，读懂那一双双草鞋一杆杆土枪，是如何让伟大的梦想变成了现实。

为纪念红军长征胜利80周年，从今天起，本报将陆续推出《爷爷的长征》系列报道，寻访老红军的后代，追忆长征故事，传承长征精神。





