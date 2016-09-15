查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 爷爷的长征 ·长征红军20万 湖北将士占三成 ·国网武汉供电公司2016年中秋节真情大回馈 ·开栏的话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 长征红军20万 湖北将士占三成 · 国网武汉供电公司2016年中秋 · 开栏的话 3 爷爷的长征 2016.9.15 星期四 点亮中秋 圆梦国网 国网武汉供电公司2016年中秋节真情大回馈 楚天都市报讯 为全面打造智慧江城，推动“互联网+”电力服务模式，国网武汉供电公司将在2016年中秋节期间开展电子缴费渠道奖励活动。活动期间，居民用电客户注册使用“电e宝”及关注电力微信公众号，将有各种好礼相送。具体活动内容如下：

一、活动时间

1.微信公众号：2016年9月11日—2016年9月25日

2.电e宝APP：2016年9月11日—2016年11月30日

二、参与对象

注册使用“电e宝”及关注电力微信公众号，并绑定用户编号的武汉市低压一户一表居民用户。（居民合表用户暂不能参与）

三、抽奖规则

（一）“国网湖北省电力公司微信公众号”抽奖规则

在9月11日至25日活动期间内，按5天为周期，微信公众号绑定用户每日登录微信公众号进行“点亮国网”签到操作，每日签到即可点亮一盏灯笼，同时可以为你的亲朋好友送去祝福，每连续签到5次可得到1次抽奖机会，每个用户最多可得3次抽奖机会。

如果您不小心漏签，通过95598网站、电e宝、掌上电力预交50元电费，即可得到1次补签机会；还可通过分享微信公众号给5个好友并实现关注绑定后，得到1次补签机会。

奖项设立：每次抽奖金额为0-1000元电费小红包，一等奖50个，每个金额1000元；二等奖1000个，每个金额100元；三等奖2000个，每个金额50元；纪念奖90000个，每个金额5元。

（二）电e宝APP抽奖规则

本次活动共设五重好礼：

一是分享有礼。活动期间，“电e宝”用户可以通过微信好友、手机通讯录两种方式邀请小伙伴注册“电e宝”，邀请人将获得电费小红包若干。先到先得，送完为止。

二是交费有礼。居民客户通过“电e宝”在线交纳电费，可立即获赠电费小红包，10.5万个电费小红包送完为止。

三是连击翻倍。活动期间内，有连续两个月及以上电费交纳记录，自从第二个月起，获赠红包翻倍,最高可获20元电费小红包。

四是惊喜连连。电e宝缴费用户每交费100元即可获得一次抽奖机会，惊喜奖为20元电费红包一份，每月1000名，按手机号进行抽奖，活动期间多交多抽，活动3个月共奖励3000名，可重复获奖。

五是体验有礼。您在使用手机APP客户端体验产品时，发现问题或是建议，通过文字、截图、语音方式告知电e宝，电e宝会对每天前300条有效建议派发电费小红包，优质建议更有追加电费小红包，客户可在卡包里进行查询。

四、兑奖方式

微信绑定用户参加中秋活动抽奖所得电费小红包，由电e宝渠道实现用户户号的电费充值到账。获赠的电费小红包可以在“电e宝”APP卡包里查询。发放红包奖励会以短信方式通知。

咨询电话：027-82295598

国网武汉供电公司

2016年9月15日







