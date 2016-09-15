查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 爷爷的长征 ·长征红军20万 湖北将士占三成 ·国网武汉供电公司2016年中秋节真情大回馈 ·开栏的话 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 长征红军20万 湖北将士占三成 · 国网武汉供电公司2016年中秋 · 开栏的话 3 爷爷的长征 2016.9.15 星期四 80年前那条“地球上的红飘带”，牵系几多荆楚豪杰 长征红军20万 湖北将士占三成 楚天都市报讯 楚天都市报记者陈凌墨 实习生项婧雯



81年前的今天，陕北大地散发着苹果成熟的芳香。一支3400人的红色队伍抵达陕西永坪镇，成为最早抵达陕北的红军长征部队。这支少年英武的部队，正是诞生于鄂豫皖苏区的红25军。

荆楚大地不仅孕育出红25军，也见证了红四方面军的壮大及西征，铭刻下红十八师激战鄂西的壮举。

在红军长征胜利80周年之际，长征史研究专家、省委党史研究室研究一处副处长钟文接受楚天都市报专访，细说长征中的湖北贡献。



红色孕育

长征前，10万红军和40万地方武装在鄂诞生



黄麻起义、荆江两岸年关暴动、鄂北农民起义……八七会议后的半年多里，荆楚大地上红色暴动此起彼伏，人民军队呼之欲出。

红军三大主力之一的红四方面军，就诞生在以湖北为主体的鄂豫皖根据地。1927年11月，黄麻起义军攻占黄安（红安）县城后，即改编为工农革命军鄂东军，湖北地区第一支党领导的人民军队诞生。

1930年3月，鄂豫皖根据地红军发展到6000余人，改编为红一军，次年与红15军合编为红四军。同年11月，在红安七里坪，红四军与红25军合编为红四方面军，总兵力达4.5万人。

1932年10月，红四方面军主力2万余人西征入陕。随后，红25军在红安重建，坚守鄂豫皖根据地，部队一度发展到1万余人。

在湘鄂交界处，红二军团也建立并壮大，创建鄂西北、襄枣宜、巴兴归等根据地。再加上湘鄂赣根据地，红军长征之前，在湖北及其相邻地区诞生、战斗的红军部队已发展到近10万人，地方武装约40万人。



红色征战

掩护主力西进，红十八师在来凤浴血阻击



1934年10月16日夜，8.6万人的中央红军主力开始长征。湖北地区孕育的几支红军主力队伍，也怀揣着革命的梦想，踏上漫漫征程。

中央红军开始长征1个月后，红25军开始转移西征，并率先抵达陕北，成为三大主力红军北上的先导。

红四方面军的长征，从1935年3月开始，到1936年10月与中央红军会宁会师结束，历时1年零7个月，途经4省，行程1万余里。

1935年11月19日，红二、红六军团开始长征，主力先后转战湖南、贵州、云南等地区，经历了近百次大小战斗，促成了红四方面军共同北上，次年10月和红军三大主力胜利会师。

红二、红六军团能突破重重封锁出发长征，离不开发生在鄂西的一场浴血阻击。1935年11月16日，为掩护红二、红六军团转移，红六军团十八师在来凤兴隆坳、百福司、桑树坪等地与国民党军激战，付出伤亡2000多人的代价，为红二、红六军团顺利战略转移赢得了时间。

而在十堰郧西县周边，红25军则开辟出鄂豫陕革命根据地，这也是长征时期红军创建的唯一一块根据地，与川陕苏区、陕北苏区形成鼎立之势。



红色英雄

20万长征红军6万来自湖北



在这场20万余红军参加的浩荡征程中，包括6万多荆楚儿女。两年长征，红军将士共牺牲和损失16万人，其中湖北4万余将士血染沙场，献出了宝贵的生命。

长征途中，湖北籍将士英勇善战，活跃在各个战场上。他们披坚执锐，履冰卧雪，在战争的血火中经受锻造和考验，走出了董必武、李先念等12位党和国家领导人。

湖北既是红军的摇篮，也是将星闪耀的热土。红一方面军中，湖北籍团以上指挥员达97人，红二、红四方面军及红25军中，也有许多屡建奇功的湖北将领，堪称长征的中流砥柱，王树声、徐海东等将军的英勇故事，广为流传。

1955年，中华人民共和国为1613名开国将帅授衔。其中湖北籍的有236名，包括元帅1名、大将2名、上将14名、中将32名、少将187名，其中229名将帅参加了长征。





