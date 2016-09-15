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·图文：王晓东同志简历
·10余名专家将为中小学生讲课
·两干部公车私用被党内严重警告
·我省为高校学子摆“创意擂台”
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我省为高校学子摆“创意擂台”
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要闻
2016.9.15 星期四
近百奖项召唤灵感达人
我省为高校学子摆“创意擂台”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员孙宏斌）第三届湖北省大学生文化创意设计大赛，昨日宣布等待角逐的94个奖项。该大赛由省文化厅等7家单位联合主办，设有“时尚生活创意设计类”“动漫创意设计类”等5类比赛，涵盖多个创意方向。
据省文化厅有关负责人介绍，大赛旨在开发大学生的文化创意能力，孵化一批好的创意设计项目。作品征集对象包括在校本科生、研究生、博士生，也包括有在校大学生参与的团体、单位和机构等。通过高校组织，组委会目前已收到5600余件参赛作品，征集仍在继续，作品提交截止时间为2016年9月20日。