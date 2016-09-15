决定任命王晓东为代理省长图文：王晓东同志简历10余名专家将为中小学生讲课两干部公车私用被党内严重警告我省为高校学子摆“创意擂台”
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 第2版 要闻
·决定任命王晓东为代理省长
·图文：王晓东同志简历
·10余名专家将为中小学生讲课
·两干部公车私用被党内严重警告
·我省为高校学子摆“创意擂台”
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.15 星期四
近百奖项召唤灵感达人
我省为高校学子摆“创意擂台”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员孙宏斌）第三届湖北省大学生文化创意设计大赛，昨日宣布等待角逐的94个奖项。该大赛由省文化厅等7家单位联合主办，设有“时尚生活创意设计类”“动漫创意设计类”等5类比赛，涵盖多个创意方向。
    据省文化厅有关负责人介绍，大赛旨在开发大学生的文化创意能力，孵化一批好的创意设计项目。作品征集对象包括在校本科生、研究生、博士生，也包括有在校大学生参与的团体、单位和机构等。通过高校组织，组委会目前已收到5600余件参赛作品，征集仍在继续，作品提交截止时间为2016年9月20日。


   