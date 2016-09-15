查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·决定任命王晓东为代理省长 ·图文：王晓东同志简历 ·10余名专家将为中小学生讲课 ·两干部公车私用被党内严重警告 ·我省为高校学子摆“创意擂台” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 决定任命王晓东为代理省长 · 图文：王晓东同志简历 · 10余名专家将为中小学生讲课 · 两干部公车私用被党内严重警告 · 我省为高校学子摆“创意擂台” 2 要闻 2016.9.15 星期四 近百奖项召唤灵感达人 我省为高校学子摆“创意擂台” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖 通讯员孙宏斌）第三届湖北省大学生文化创意设计大赛，昨日宣布等待角逐的94个奖项。该大赛由省文化厅等7家单位联合主办，设有“时尚生活创意设计类”“动漫创意设计类”等5类比赛，涵盖多个创意方向。

据省文化厅有关负责人介绍，大赛旨在开发大学生的文化创意能力，孵化一批好的创意设计项目。作品征集对象包括在校本科生、研究生、博士生，也包括有在校大学生参与的团体、单位和机构等。通过高校组织，组委会目前已收到5600余件参赛作品，征集仍在继续，作品提交截止时间为2016年9月20日。





