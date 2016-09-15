查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·决定任命王晓东为代理省长 ·图文：王晓东同志简历 ·10余名专家将为中小学生讲课 ·两干部公车私用被党内严重警告 ·我省为高校学子摆“创意擂台” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 决定任命王晓东为代理省长 · 图文：王晓东同志简历 · 10余名专家将为中小学生讲课 · 两干部公车私用被党内严重警告 · 我省为高校学子摆“创意擂台” 2 要闻 2016.9.15 星期四 省纪委通报两起违反中央八项规定精神问题典型案例 两干部公车私用被党内严重警告 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 实习生项婧雯 通讯员金颂 赵宁）近来，全省各级纪检监察机关调查处理了一批违反中央八项规定精神的问题。今起，省纪委将在中秋节期间分期通报部分典型问题。

湖北石油分公司原副总经理、党委书记刘万江违规配备使用超标车辆、公车私用问题。2014年8月，刘万江退休后，以参加省市人大活动为由，继续使用在职时配备的超标车辆（丰田霸道SCT6493E4，排量4.0L，车价69.8万元）直到2015年3月。在此期间，刘万江除使用该车参加省市人大活动外，还用于探亲访友、商场购物、打球下棋、朋友聚会等私人活动，共发生公车私用费用2.7万元。调查期间，刘万江退赔了上述费用。刘万江还有违反组织纪律等问题。省纪委给予刘万江党内严重警告处分。

武汉市汉阳区教育局党委书记李卫平公车私用问题。2016年2月25日下午6时许，李卫平下班后乘坐单位公车（鄂ASG269），至江岸区京汉大道附近某酒店参加战友聚会，21时许乘坐该车回家。2016年3月4日中午12时许，李卫平乘坐该辆公车，至汉阳区芳草二街附近某酒楼吃饭，下午2时25分左右，乘坐该车回单位上班。在组织调查过程中，李卫平串通他人向组织提供虚假供述和虚假行车轨迹，构成对抗组织审查错误。汉阳区纪委给予李卫平党内严重警告处分。



【解读】



省纪委法规室：

违规使用公车开始“隐身变种”



问：目前在公车使用上有哪些“隐身衣”？

答：目前，面上的违规使用公车问题有所遏制，违规使用公车开始“隐身变种”，主要问题有两种：一是私车公养问题。主要是“个人”加油票和通行等费用在单位报销、公车油卡给私车加油等。二是公车套牌问题。

问：对违规配备使用公车问题如何处理？

答：依据新修订的《中国共产党纪律处分条例》，违反有关规定配备、购买、更换、装饰、使用公务用车或者有其他违反公务用车管理规定的行为，对直接责任者和领导责任者，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。

违规配备使用公车问题需要给予行政处分的，依据《行政机关公务员处分条例》，视情节轻重给予警告直至撤职处分。

事业单位工作人员违规配备使用公车问题，依据《事业单位工作人员处分暂行规定》，视情节轻重给予警告直至开除处分。





