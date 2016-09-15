查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·决定任命王晓东为代理省长 ·图文：王晓东同志简历 ·10余名专家将为中小学生讲课 ·两干部公车私用被党内严重警告 ·我省为高校学子摆“创意擂台” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 决定任命王晓东为代理省长 · 图文：王晓东同志简历 · 10余名专家将为中小学生讲课 · 两干部公车私用被党内严重警告 · 我省为高校学子摆“创意擂台” 2 要闻 2016.9.15 星期四 全国科普日活动拉开序幕 10余名专家将为中小学生讲课 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者宋效忠 通讯员邓腾 王以豪）9月14日下午，由省科协、省科技厅、省教育厅、中科院武汉分院主办的2016年湖北省全国科普日活动启动仪式暨主场活动在中国科学院武汉分院举行。湖北省内科研院所、省内各高校和学会以及中小学生、社区居民等800余人参加。

在中科院武汉分院展台，由水生所培育的鱼类实验动物稀有鮈鲫格外引人注目。别看这种鱼体形很小，但它是我国自行开发的鱼类实验动物，被称作水中“小白鼠”，它对水中有毒物质极其敏感，可用于检测水中的重金属等有毒物质。

全国科普日活动日期为每年9月的第三周。在今后一周时间内，武汉科学家科普团将组织10余名专家学者，走进武汉市一批中小学，为近8000名师生带来24场科普报告。





