查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·决定任命王晓东为代理省长 ·图文：王晓东同志简历 ·10余名专家将为中小学生讲课 ·两干部公车私用被党内严重警告 ·我省为高校学子摆“创意擂台” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 决定任命王晓东为代理省长 · 图文：王晓东同志简历 · 10余名专家将为中小学生讲课 · 两干部公车私用被党内严重警告 · 我省为高校学子摆“创意擂台” 2 要闻 2016.9.15 星期四 图文：王晓东同志简历 楚天都市报讯 王晓东，男，汉族，1960年1月出生，江西信丰人，1983年8月参加工作，1983年1月加入中国共产党,中央党校研究生学历。

1979.09-1983.08江西大学哲学系马列主义基础理论专业学习

1983.08-1989.04 江西省委农村政策研究室综合处办事员、副主任科员、主任科员、副处长(其间:1987.01-1988.07北京经济函授大学现代经济管理专业学习)

1989.04-1992.03江西省委办公厅副处级秘书

1992.03-1993.10江西省委社教办副主任(正处级)、省委政策研究室党建政法处处长 (其间:1993.05-1993.09挂职任江西省南昌县委副书记)

1993.10-1994.10贵州省委办公厅正处级秘书

1994.10-1998.02贵州省委副秘书长(其间:1995.10-1997.08中国人民大学哲学系伦理学专业在职研究生课程进修班学习)

1998.02-1998.10贵州省委副秘书长、办公厅主任

1998.10-2000.01贵州省委秘书长、办公厅主任

2000.01-2000.12贵州省贵阳市委书记

2000.12-2007.05贵州省委常委，贵阳市委书记(2000.09-2003.07中央党校函授学院省部级干部在职研究生班政治学专业学习)

2007.05-2007.06贵州省委常委，省政府副省长、党组副书记，贵阳市委书记

2007.06-2011.12贵州省委常委，省政府副省长、党组副书记

2011.12-2012.01湖北省委常委，省政府党组副书记

2012.01-2012.02湖北省委常委，省政府副省长、党组副书记

2012.02-2016.04湖北省委常委，省政府副省长、党组副书记，省行政学院院长

2016.04-2016.09湖北省委副书记、省委政法委书记，省政府副省长、党组副书记，省行政学院院长

2016.09-湖北省委副书记、省委政法委书记，省政府副省长、代理省长，省政府党组书记





