决定任命王晓东为代理省长图文：王晓东同志简历10余名专家将为中小学生讲课两干部公车私用被党内严重警告我省为高校学子摆“创意擂台”
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 第2版 要闻
·决定任命王晓东为代理省长
·图文：王晓东同志简历
·10余名专家将为中小学生讲课
·两干部公车私用被党内严重警告
·我省为高校学子摆“创意擂台”
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.15 星期四
图文：王晓东同志简历
    楚天都市报讯 王晓东，男，汉族，1960年1月出生，江西信丰人，1983年8月参加工作，1983年1月加入中国共产党,中央党校研究生学历。
    1979.09-1983.08江西大学哲学系马列主义基础理论专业学习
    1983.08-1989.04 江西省委农村政策研究室综合处办事员、副主任科员、主任科员、副处长(其间:1987.01-1988.07北京经济函授大学现代经济管理专业学习)
    1989.04-1992.03江西省委办公厅副处级秘书
    1992.03-1993.10江西省委社教办副主任(正处级)、省委政策研究室党建政法处处长 (其间:1993.05-1993.09挂职任江西省南昌县委副书记)
    1993.10-1994.10贵州省委办公厅正处级秘书
    1994.10-1998.02贵州省委副秘书长(其间:1995.10-1997.08中国人民大学哲学系伦理学专业在职研究生课程进修班学习)
    1998.02-1998.10贵州省委副秘书长、办公厅主任
    1998.10-2000.01贵州省委秘书长、办公厅主任
    2000.01-2000.12贵州省贵阳市委书记
    2000.12-2007.05贵州省委常委，贵阳市委书记(2000.09-2003.07中央党校函授学院省部级干部在职研究生班政治学专业学习)
    2007.05-2007.06贵州省委常委，省政府副省长、党组副书记，贵阳市委书记
    2007.06-2011.12贵州省委常委，省政府副省长、党组副书记
    2011.12-2012.01湖北省委常委，省政府党组副书记
    2012.01-2012.02湖北省委常委，省政府副省长、党组副书记
    2012.02-2016.04湖北省委常委，省政府副省长、党组副书记，省行政学院院长
    2016.04-2016.09湖北省委副书记、省委政法委书记，省政府副省长、党组副书记，省行政学院院长
    2016.09-湖北省委副书记、省委政法委书记，省政府副省长、代理省长，省政府党组书记


   