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图为：神舟十一号10月中下旬发射，将与天宫二号交会对接 新华社发



天宫二号空间实验室将于15日22时04分发射，这是中国载人航天工程办公室副主任武平14日下午在酒泉卫星发射中心举行的天宫二号空间实验室飞行任务新闻发布会上透露的。

武平在会上表示，经任务总指挥部研究决定，定于15日22时04分发射天宫二号空间实验室。14日下午，执行这次发射任务的长征二号FT2火箭已经开始加注推进剂。

天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室，采用实验舱和资源舱两舱构型，全长10.4米，最大直径3.35米，太阳翼展宽约18.4米，重8.6吨，设计在轨寿命2年。

武平介绍，按计划，天宫二号空间实验室发射升空后，将变轨进入高度约380公里的运行轨道，进行在轨测试。神舟十一号载人飞船10月中下旬发射前，天宫二号空间实验室进入高度为393公里的近圆对接轨道，等待交会对接。

神舟十一号飞船将搭乘2名航天员与天宫二号对接，进行航天员在太空的中期驻留试验。

武平表示，目前，执行天宫二号飞行任务的航天员系统、空间应用系统、运载火箭系统、发射场系统、测控通信系统和空间实验室系统，已经完成综合演练，发射前的各项准备工作已基本就绪。

武平说，发射天宫二号是全面完成空间实验室阶段任务的关键之战，将为我国后续空间站建造和运营奠定坚实基础、积累宝贵经验，对于推进我国载人航天事业持续发展，具有十分重要的意义。



看点



天宫二号的作用是什么？

我国首个真正意义上的太空实验室



中国载人航天工程办公室副主任武平说，天宫二号是我国第一个真正意义上的太空实验室。

“天宫二号虽是天宫一号目标飞行器的备份产品，但与天宫一号的使命任务有所不同。”武平介绍说，相比而言，天宫一号目标飞行器主要是配合神舟飞船完成交会对接试验。

武平说，天宫二号是真正意义上的太空实验室，其主要任务包括两个方面：一是开展较大规模的空间科学实验和空间应用试验以及航天医学实验；二是考核验证航天员中期驻留、推进剂补加、在轨维修等空间站建造运营关键技术。

天宫二号与天宫一号在外观上基本一样，但为完成新的使命任务，在天宫一号的基础上，天宫二号进行了改造，增添了新的设备，实现了新的功能。

武平解释说，一是装载空间应用载荷以及航天医学实验设备，将开展多项空间科学试验活动；二是对推进分系统管路进行适应性改造，增加配置压气机等设备，用于同货运飞船配合完成推进剂补加技术验证；三是对载人宜居环境进行了优化设计，改善了就餐和睡眠环境，增加了锻炼设备和娱乐设施，可以使航天员30天的天宫生活更加舒适、更加便利、更加丰富多彩；四是搭建了由机、电、液等部件组成的液体回路验证系统，以及机械臂操作试验终端等，开展在轨维修试验，将为后续空间站在轨维修设计积累经验。



天宫二号空间实验室有哪些尖板眼？

冷原子钟三千万年误差一秒



天宫二号空间实验室装载了空间冷原子钟等14个空间应用载荷，这些应用项目大都代表着相关科学技术领域的国际先进水平，有望取得一批重大应用成果。

空间实验室里装载有世界第一台在太空运行的冷原子钟，有望实现10的负16次方秒量级的超高精度，将目前人类在太空的时间计量精度提高1到2个数量级。这也就意味着这个钟在太空运行约3000万年才会产生1秒的误差，处于国际领先水平。

空间实验室装载的伽玛暴偏振探测仪，通过对伽玛暴和太阳耀斑进行高灵敏度偏振观测，有助于进一步了解伽玛暴的本质，进而开展宇宙结构、起源和演化方面的研究。

天宫二号装载的宽波段成像光谱仪、三维成像微波高度计、紫外临边成像光谱仪等新一代对地观测遥感仪器和地球科学研究仪器，技术体制新，指标先进。这些载荷的应用，将会提高我国在全球气候变化研究、大气污染和大气成分监测等领域的技术水平，将会产生显著的社会经济效益。

此外，天宫二号还将开展多项新型材料的制备试验，及流体物理等基础科学领域的空间实验。还将释放一颗伴随卫星，与天宫二号伴飞开展联合试验。



我国离拥有空间站还有多远？

计划于2020年左右建成空间站



天宫二号发射以后，是不是意味着我国即将拥有空间站了呢？

当然没有那么简单。空间站是指可供多名航天员巡访、长期工作和居住生活的载人航天器。比较著名的空间站包括前苏联发射建造的礼炮系列空间站与和平号空间站，以及由美俄欧日等共同建造的国际空间站。

而空间实验室更像是空间站的前身，是为发展空间站，从载人飞船过渡到载人航天基础设施的试验性航天器。空间站建设是我国载人航天工程战略的第三步，计划于2020年左右建成，2022年全面运行，可在轨运营10年以上，长期驻留3人，以进行较大规模的空间应用。



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天宫一号完成使命

预计明年下半年陨落



中国载人航天工程办公室副主任武平14日表示，天宫一号预计2017年下半年陨落。

武平说，天宫一号整器结构完整，运行轨道仍在持续、密切跟踪监视之中，平均轨道高度约370公里，“而且正以每天100米的速度衰减，预计2017年下半年陨落”。

天宫一号于2011年9月29日发射升空，在轨期间先后与神舟八号、九号、十号飞船进行6次交会对接，完成了各项既定任务，为中国载人航天发展作出了重大贡献。天宫一号设计寿命为两年，实际运行4年半。

2016年3月16日，天宫一号目标飞行器正式终止数据服务，全面完成了其历史使命。

“经过认真计算分析，天宫一号大部分结构部件将在陨落过程中烧蚀销毁，对航空活动以及地面造成危害的概率很低，可能性极小。”武平说。

自2000年起，中国就开始实施空间碎片专项计划，在空间监测、防护、预警、减缓及应急合作等方面做了大量工作，开展了长征系列运载火箭二级钝化处理、废弃卫星离轨处置等空间碎片减缓行动。

本版稿件综合新华社、央视等





