查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·人数最少队伍走出97名开国将军 ·省人大常委会会议决定：任命王晓东为代理省长 ·图文：天宫二号今晚发射 ·中秋迎回走失12年的儿子 ·本报为您梳理中秋旅游文化菜单 ·广告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第2版 : 要闻 第3版 : 爷爷的长征 第4版 : 爷爷的长征 第6版 : 焦点 第7版 : 视点 第8版 : 现场 第9版 : 养生 · 人数最少队伍走出97名开国将军 · 省人大常委会会议决定：任命王晓 · 图文：天宫二号今晚发射 · 中秋迎回走失12年的儿子 · 本报为您梳理中秋旅游文化菜单 · 广告 1 要闻 2016.9.15 星期四 省人大常委会会议决定：任命王晓东为代理省长 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈凌墨 通讯员朱博）昨日下午，省十二届人大常委会第二十四次会议圆满完成各项议程，在武汉闭会。省人大常委会党组书记、常务副主任李春明主持会议。省人大常委会组成人员出席会议应到60人，实到59人，请假1人，出席人数符合法定人数。

会议表决通过了《湖北省华侨权益保护条例》《湖北省乡镇人民代表大会工作条例》，审议通过了《湖北省人民代表大会常务委员会关于修改〈湖北省流动人口服务和管理条例〉的决定》，审议通过了《湖北省人民代表大会常务委员会开展审计查出问题整改情况满意度测评办法》，审议批准了《黄石市工业遗产保护条例》。

会议审议了省人民政府关于2016年省级预算调整方案的报告，并批准了这个方案，审议通过了省十二届人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告。

会议决定任命王晓东为湖北省人民政府代理省长，并举行了宪法宣誓仪式。

会议还审议通过了其他有关人事任免事项。





