查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 中秋笔会 ·与故乡书 ·妈妈下次回家帮您洗脚 ·儿子，爸爸对你说 ·见字如面 ·爸爸是女儿辜负了您 ·闺蜜你在哪里 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 养生 · 与故乡书 · 妈妈下次回家帮您洗脚 · 儿子，爸爸对你说 · 见字如面 · 爸爸是女儿辜负了您 · 闺蜜你在哪里 13 中秋笔会 2016.9.15 星期四 闺蜜你在哪里 楚天都市报讯 于佳：

亲爱的闺蜜，你是我失散多年的异姓姐妹。又是一年中秋节，你今年会回到家乡，会看到我专门写给你的这封“家书”吗？

上世纪70年代初，你在老河口光化一中读书，是校宣传队的骨干。你在京剧《沙家浜》中扮演的沙奶奶，给大家留下了深刻的印象。汇演时，是我把你这个小美女化妆成革命的沙奶奶……

世界就是这么小，后来我到丹江口市图书馆工作，几年后的一天，你来窗口借书。原来你毕业时就被铁道兵一师文工团选中，当了文艺兵，而师部就驻扎在丹江口。从此我们经常在一起谈人生，谈爱情，谈当下，谈未来。成了无话不说的闺蜜。

后来你调沈阳某部，在部队考上了大学，专业是你喜欢的中文系。你与你的战友结了婚，有了可爱的女儿。每年的春节，你都要千里迢迢寄来北方的大瓜子。

是什么让我们突然失去了联系。亲爱的闺蜜，你在哪里？

你的闺蜜：刘永愉





