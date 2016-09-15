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第13版 中秋笔会
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闺蜜你在哪里
13
中秋笔会
2016.9.15 星期四
闺蜜你在哪里
楚天都市报讯 于佳：
亲爱的闺蜜，你是我失散多年的异姓姐妹。又是一年中秋节，你今年会回到家乡，会看到我专门写给你的这封“家书”吗？
上世纪70年代初，你在老河口光化一中读书，是校宣传队的骨干。你在京剧《沙家浜》中扮演的沙奶奶，给大家留下了深刻的印象。汇演时，是我把你这个小美女化妆成革命的沙奶奶……
世界就是这么小，后来我到丹江口市图书馆工作，几年后的一天，你来窗口借书。原来你毕业时就被铁道兵一师文工团选中，当了文艺兵，而师部就驻扎在丹江口。从此我们经常在一起谈人生，谈爱情，谈当下，谈未来。成了无话不说的闺蜜。
后来你调沈阳某部，在部队考上了大学，专业是你喜欢的中文系。你与你的战友结了婚，有了可爱的女儿。每年的春节，你都要千里迢迢寄来北方的大瓜子。
是什么让我们突然失去了联系。亲爱的闺蜜，你在哪里？
你的闺蜜：刘永愉