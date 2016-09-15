与故乡书妈妈下次回家帮您洗脚儿子，爸爸对你说见字如面爸爸是女儿辜负了您闺蜜你在哪里
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 第13版 中秋笔会
·与故乡书
·妈妈下次回家帮您洗脚
·儿子，爸爸对你说
·见字如面
·爸爸是女儿辜负了您
·闺蜜你在哪里
楚天都市报电子版
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13 中秋笔会 2016.9.15 星期四
爸爸是女儿辜负了您
    楚天都市报讯 爸爸：
    8年前的秋天，您永远离开了我们。又是一年中秋节，您在那边还好吗？
    爸爸,您一直非常重视孩子们的教育问题。哥哥姐姐被耽误了，您把希望全部寄托在我身上。可惜我那时年少轻狂，又被一段不成熟的早恋牵扯了很多精力，根本没有全力以赴学习。高考发榜的那天，当您得知我名落孙山时，您那么高大魁梧的身材一下子矮了下去。但您什么也没有说，只是拿着扫帚有一下没一下地扫着，泪流满面。这一幕深深地印在我脑海里。此后二十多年，我总会想起这一幕。爸爸，对不起，是女儿辜负了您！
    好了，现在说些高兴的事：在您走后的那年，您的大孙女就考取了武大，本科毕业后又考取了本校的研究生，现在海南的一家大型医院工作。您的孙子留学德国，马上就要回来报效祖国了。就连你最小的孙女蓉儿也大学毕业到上海工作去了……爸爸，您可以安息了。
    女儿：娇娇


   