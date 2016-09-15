查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 中秋笔会 ·与故乡书 ·妈妈下次回家帮您洗脚 ·儿子，爸爸对你说 ·见字如面 ·爸爸是女儿辜负了您 ·闺蜜你在哪里 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 养生 · 与故乡书 · 妈妈下次回家帮您洗脚 · 儿子，爸爸对你说 · 见字如面 · 爸爸是女儿辜负了您 · 闺蜜你在哪里 13 中秋笔会 2016.9.15 星期四 儿子，爸爸对你说 楚天都市报讯 亲爱的儿子：

马上就是中秋节了，这是亲人相互思念的日子，爸爸决定给远在家乡的你写一封信。这是爸爸第一次给你写信，以后爸爸还会给你写更多的信。

儿子，你知道吗？当你还在你妈妈的肚子里，爸爸每天都会朝思暮想，想象出世后的你该是什么个样子？是像你爸爸那样塌塌的鼻梁，还是像你妈妈那样高挺的鼻梁？最好不要像爸爸哦。但是当你出生后，这些都不重要，不管你长得什么样子，在爸爸心中，你都是最帅的宝贝！

儿子，现在你上小学了，但爸爸看到你不喜欢吃饭，又爱挑食，爸爸心里好着急。儿子，你要是什么都吃该多好啊！

儿子，请原谅爸爸没有时间在家陪伴你，因为目前家里还有经济压力，需要花钱的地方还很多。等过两年，家庭经济条件有所改善后，爸爸就回家里陪着你和你妈妈，也陪着爷爷奶奶，一家人过开开心心的日子，好吗？

父亲：周霖





