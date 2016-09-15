查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 中秋笔会 ·与故乡书 ·妈妈下次回家帮您洗脚 ·儿子，爸爸对你说 ·见字如面 ·爸爸是女儿辜负了您 ·闺蜜你在哪里 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 养生 · 与故乡书 · 妈妈下次回家帮您洗脚 · 儿子，爸爸对你说 · 见字如面 · 爸爸是女儿辜负了您 · 闺蜜你在哪里 13 中秋笔会 2016.9.15 星期四 与故乡书 楚天都市报讯 故乡：

今夜月色无眠，我也无眠。故乡，请允许我给你写一封信。当初，年少的我，意气风发，踌躇满志，誓言要与你划清界线，与赤脚、泥腿、牛粪划清界线，与炊烟、麦田划清界线，与锄头、扁担、镰刀划清界线。最终我如愿以偿，成为城市里的“光鲜哥”，每天身穿西装皮鞋，霓虹灯下也有过缠绵，高楼大厦也有我一间，我以为我和你彻底划清了界线。这些年很少回去看你，你默然无声，从不怪我。

故乡，不知怎么，每个乳燕呢喃的春日，每个月色如银的夜晚，每个秋叶凋零的日子……一不经意，你就浮上我的心头，炊烟袅袅、烟雨迷蒙的样子，撑着一把油漆的花伞，踩着漫天的油菜花，伴着悠扬的牧笛，笑容可掬地向我走来，身后是股淡淡的紫云英清香。你的花伞下坐着我的童年，我赤着脚，赶着牛，把少年的梦想驰骋于辽阔的蓝天。蓝天下，有父亲挑着担子汗津津、黑黝黝身子，母亲的花格子头巾若隐若现，我那土生土长的小村庄，张着熟悉的笑脸。

故乡，不知怎么，这些年我的梦里都是你。梦里你总是牵着我的手，带我上邻居爷爷家听故事，故事里有孙悟空，有八戒，还有悲情的嫦娥，不知不觉，你就把我牵到月亮上，看那桂宫华殿和嫦娥倾城倾国的容颜；梦里你总是牵着我的手，随着父亲闪闪烁烁的烟斗飘出的心思，飞到田野间，看那棵稻熟了，那个瓜熟了；梦里你总是牵着我的手，来到夜晚的小溪边，蛙声伴着棒槌声连成一片，那是母亲和阿姨们把一天最后的辛劳锤打；梦里你总是牵着我的手，来到沙沙的稻田边，赶早的人们用镰刀敲开了一个睡意惺忪的早晨，也惊醒了我的梦。

故乡，这些年我也有过伤心事。外表坚强的我就像这钢筋水泥的城市，外面坚硬内心脆弱。有人的时候，总是装着一副若无其事的样子，把伤心的眼泪独自吞下；每当夜深人静的时候，总喜欢把一颗受伤的心放在你的怀抱里，痛痛快快地哭一场，让你的阳光温暖，让你的大山怀抱，让你母亲般的双手抚摸。

故乡，我以为我能离开你，其实你每时每刻都在我的心底，你深深地锲在我的骨髓里，你深深地烙在我的血脉里，永远也不能分离!

你的游子：吴晓波





