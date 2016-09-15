查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 教卫 ·广告 ·鄱阳湖江豚湖北产子 ·图文：高校新生的中秋礼 ·晚了一步! 15岁少年痛失右侧睾丸 ·武汉中招宏志生今年缺口超八成 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 养生 · 广告 · 鄱阳湖江豚湖北产子 · 图文：高校新生的中秋礼 · 晚了一步! 15岁少年痛失右侧 · 武汉中招宏志生今年缺口超八成 12 教卫 2016.9.15 星期四 武汉中招宏志生今年缺口超八成 学校建议改在中考后申报 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郭会桥）昨从武汉市教育局获悉，经学校推荐、公示和教育部门审核认定，共有11所高中的27名学生，符合宏志班招生条件被录取（详细名单可登录www.whjyj.gov.cn查询）。而今年该市计划招收宏志班学生是202名。

这意味着，今年武汉中招又有175名宏志生计划被浪费，缺口超过八成。同时，今年录取的宏志生总人数，也因比去年减少3名而创出近年来的录取新低。教育部门人士称，因人数太少，今年的宏志班学生难以单独成班，只能与其他学生混合编班。

“宏志生除免交3年学费、书费，每年还可获1000元生活补贴。今年有八成的指标白白浪费，十分可惜。”对此，武汉市一些初中校长称，寒门学子学习刻苦，但自尊心也很强。有中学校长称，目前宏志班是在中考前申报，并在校内公示5天，此举有可能增加学生中考时的心理负担。因此建议宏志生改为中考后申报。





