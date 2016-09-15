查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 教卫 ·广告 ·鄱阳湖江豚湖北产子 ·图文：高校新生的中秋礼 ·晚了一步! 15岁少年痛失右侧睾丸 ·武汉中招宏志生今年缺口超八成 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 养生 · 广告 · 鄱阳湖江豚湖北产子 · 图文：高校新生的中秋礼 · 晚了一步! 15岁少年痛失右侧 · 武汉中招宏志生今年缺口超八成 12 教卫 2016.9.15 星期四 半夜下体疼 强忍9小时后才去就医 晚了一步! 15岁少年痛失右侧睾丸 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员尹茜）15岁的李杰（化名）睡到半夜突然被下身的“蛋蛋”疼醒，强忍9小时后才到医院就医，医生发现他的右侧睾丸扭转坏死，痛惜之余不得不为其摘除。

12日凌晨，家住青山的李杰在熟睡中被一阵疼痛惊醒，由于事发半夜，他一直强忍疼痛，直到早上9点疼得越来越厉害才由家长带到武汉市普仁医院泌尿外科就诊。

“当时判断可能是急性睾丸扭转，迅速为他安排超声检查，从确诊到进手术室半小时不到，但还是晚了一步，右侧睾丸扭转720度。施行手术开放复位半小时后，右侧睾丸血供并未恢复，痛惜之余，只能为他切除这只坏死的睾丸。”泌尿外科主治医生李永发介绍，虽然切掉一侧睾丸对孩子的外貌等男性特征不会有影响，但是对其生殖能力却有影响，可能只有正常人的50%。

李永发医生说，睾丸扭转是一种生理性急症，青少年更易发病，一般是在安静状态下睡眠中发生。睡眠时睾丸处于松弛状态，翻身会使睾丸受挤压引起扭转，扭转后睾丸静脉血供阻塞出现淤血水肿，进而使得动脉血供受影响，如果复位不及时就会导致睾丸缺血坏死。

李医生表示，睾丸扭转发生后，只有6小时的黄金抢救时间，拖的时间越长，保全睾丸的可能性越小。所以要提醒广大男性，一旦发现下体莫名疼痛，应尽早就医，简单的手术复位后就可以恢复正常。





