查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 经济
·广告
·日租300元以下的车很难租到
·图文：青山长江大桥“露出”江面
·开奖公告
·滨湖商业财富启航 壹号天地华丽揭幕
·新河大桥封闭维修3个月
·武钢与福汉木业合建钢木产业园
·远程国际机票两三百元能买到
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 经济
第11版 : 广告
第12版 : 教卫
第13版 : 中秋笔会
第14版 : 文娱
第15版 : 体育
第16版 : 时事
第9版 : 养生
·
广告
·
日租300元以下的车很难租到
·
图文：青山长江大桥“露出”江面
·
开奖公告
·
滨湖商业财富启航 壹号天地华丽
·
新河大桥封闭维修3个月
·
武钢与福汉木业合建钢木产业园
·
远程国际机票两三百元能买到
10
经济
2016.9.15 星期四
部分航空公司推出假期特价机票
远程国际机票两三百元能买到
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员王彬 实习生甘芸）说走就走，想不想走得更远一点？昨日，记者从天河机场了解到，亚航、南航、春秋航空等多家航空公司，推出中秋国庆至春节期间的远程国际机票优惠，有出境旅游和购物意愿的可以提前关注。
如今，越来越多的武汉人的旅游圈已开始超出东南亚，愿意到更远的地方走走看看。而这些长途航线的机票，多在5000元以上。
目前，亚航推出特价机票，去往奥克兰、珀斯、毛里求斯、新德里、东京、札幌、首尔、釜山及台北，单程含税全包价格只需342元人民币起。此外，单程含税全包价288元人民币起，乘客即可从武汉、长沙、杭州、南昌、南宁等地飞赴吉隆坡、曼谷、清迈及芭提雅等精彩目的地。春秋航空武汉至大阪等9元起抢票，南航去往新加坡、泰国等含两晚五星酒店价格在3000元以内。
据介绍，想要追求豪华旅行体验的乘客，也有更多选择，如订购亚洲航空豪华平躺座椅，含税全包价只需1243元人民币，本月25日前订票，出发日期可至2017年2月5日。