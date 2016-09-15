查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·广告 ·日租300元以下的车很难租到 ·图文：青山长江大桥“露出”江面 ·开奖公告 ·滨湖商业财富启航 壹号天地华丽揭幕 ·新河大桥封闭维修3个月 ·武钢与福汉木业合建钢木产业园 ·远程国际机票两三百元能买到 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 养生 · 广告 · 日租300元以下的车很难租到 · 图文：青山长江大桥“露出”江面 · 开奖公告 · 滨湖商业财富启航 壹号天地华丽 · 新河大桥封闭维修3个月 · 武钢与福汉木业合建钢木产业园 · 远程国际机票两三百元能买到 10 经济 2016.9.15 星期四 部分航空公司推出假期特价机票 远程国际机票两三百元能买到 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员王彬 实习生甘芸）说走就走，想不想走得更远一点？昨日，记者从天河机场了解到，亚航、南航、春秋航空等多家航空公司，推出中秋国庆至春节期间的远程国际机票优惠，有出境旅游和购物意愿的可以提前关注。

如今，越来越多的武汉人的旅游圈已开始超出东南亚，愿意到更远的地方走走看看。而这些长途航线的机票，多在5000元以上。

目前，亚航推出特价机票，去往奥克兰、珀斯、毛里求斯、新德里、东京、札幌、首尔、釜山及台北，单程含税全包价格只需342元人民币起。此外，单程含税全包价288元人民币起，乘客即可从武汉、长沙、杭州、南昌、南宁等地飞赴吉隆坡、曼谷、清迈及芭提雅等精彩目的地。春秋航空武汉至大阪等9元起抢票，南航去往新加坡、泰国等含两晚五星酒店价格在3000元以内。

据介绍，想要追求豪华旅行体验的乘客，也有更多选择，如订购亚洲航空豪华平躺座椅，含税全包价只需1243元人民币，本月25日前订票，出发日期可至2017年2月5日。





