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 第10版 经济
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楚天都市报电子版
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10 经济 2016.9.15 星期四
滨湖商业财富启航 壹号天地华丽揭幕
    楚天都市报讯 近日，汉口核心菱角湖压轴滨湖商业产品——壹号天地华丽揭幕，该项目由致盛集团、沿海集团共同打造。项目依18万方菱角湖而建，内部规划约1万方欧式园林，形成“一湖、一园”的内外双公园的特色商业街区。在这里，不仅是购物消费、商务交际的场所，也是都会精英消磨时光、放松身心的闲适天地。
    以差异化的商业定位和创新的业态规划，壹号天地将弥补区域体验式商业的空白，目前壹号天地20㎡（建面）起小铺、170-460㎡（建面）新华路独栋商业正火爆登记中！


   