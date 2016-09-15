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10
经济
2016.9.15 星期四
图文：青山长江大桥“露出”江面
世界最大哑铃型钢围堰成功封底
楚天都市报讯 记者昨悉，正在建设中的青山长江大桥北主塔完成钢围堰封底施工，整个主塔已经成功固定在长江河床上。
拟于2019年底建成的青山长江大桥位于天兴洲洲尾处跨江，设有2座主塔墩，其中北主塔20号墩主塔高达279.5米。
施工方中铁大桥局负责人刘承亮介绍，为了在长江中作业，他们专门定制了一副哑铃型钢围堰，用于北侧主塔墩的建造。该围堰高37米，横截面超过10座篮球场大小，是迄今世界上最大、最重的哑铃型钢围堰。昨日钢围堰封底，青山长江大桥将“露”出江面，施工人员不必泡在水中作业。楚天都市报记者林永俊 通讯员谢珍 张静