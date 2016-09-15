查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·广告 ·日租300元以下的车很难租到 ·图文：青山长江大桥“露出”江面 ·开奖公告 ·滨湖商业财富启航 壹号天地华丽揭幕 ·新河大桥封闭维修3个月 ·武钢与福汉木业合建钢木产业园 ·远程国际机票两三百元能买到 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 养生 · 广告 · 日租300元以下的车很难租到 · 图文：青山长江大桥“露出”江面 · 开奖公告 · 滨湖商业财富启航 壹号天地华丽 · 新河大桥封闭维修3个月 · 武钢与福汉木业合建钢木产业园 · 远程国际机票两三百元能买到 10 经济 2016.9.15 星期四 图文：青山长江大桥“露出”江面 世界最大哑铃型钢围堰成功封底 楚天都市报讯 记者昨悉，正在建设中的青山长江大桥北主塔完成钢围堰封底施工，整个主塔已经成功固定在长江河床上。

拟于2019年底建成的青山长江大桥位于天兴洲洲尾处跨江，设有2座主塔墩，其中北主塔20号墩主塔高达279.5米。

施工方中铁大桥局负责人刘承亮介绍，为了在长江中作业，他们专门定制了一副哑铃型钢围堰，用于北侧主塔墩的建造。该围堰高37米，横截面超过10座篮球场大小，是迄今世界上最大、最重的哑铃型钢围堰。昨日钢围堰封底，青山长江大桥将“露”出江面，施工人员不必泡在水中作业。楚天都市报记者林永俊 通讯员谢珍 张静





