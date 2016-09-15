查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 经济 ·广告 ·日租300元以下的车很难租到 ·图文：青山长江大桥“露出”江面 ·开奖公告 ·滨湖商业财富启航 壹号天地华丽揭幕 ·新河大桥封闭维修3个月 ·武钢与福汉木业合建钢木产业园 ·远程国际机票两三百元能买到 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 经济 第11版 : 广告 第12版 : 教卫 第13版 : 中秋笔会 第14版 : 文娱 第15版 : 体育 第16版 : 时事 第9版 : 养生 · 广告 · 日租300元以下的车很难租到 · 图文：青山长江大桥“露出”江面 · 开奖公告 · 滨湖商业财富启航 壹号天地华丽 · 新河大桥封闭维修3个月 · 武钢与福汉木业合建钢木产业园 · 远程国际机票两三百元能买到 10 经济 2016.9.15 星期四 节日市场火爆 江城租车市场八成车辆已租出 日租300元以下的车很难租到 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进）中秋小长假让不少家庭有了出游的想法。昨日，记者从江城各大租车门店了解到，租车市场异常火爆，目前仅剩两成的车辆可以出租，且全部为日租费用为300元以上中高价位车型。

业内人士提醒，如果市民想在重大节假日期间租到便宜车型，至少需要提前十天预订，不但车型丰富，且价格也有三成左右的降幅。

昨日，在中北路大方租车店内，陈先生准备租一辆日租200元以内的经济型车回趟仙桃老家，令他失望的是，剩下的车型全部在400元以上。随后记者走访了神州租车、一嗨租车等门店了解到，各大租车公司的价格近日涨幅均在1倍左右。

武汉神州租车公司负责人告诉记者，小长假出行，大多数租车客户都会选择小排量的经济车型，比如，起亚K2、大众朗逸、标志301、别克凯越、雪佛兰、新爱丽舍等。目前为止，武汉各大神州租车门店“一车难求”，各门店的车辆预订率已超80%。

一位汽车租赁业内人士告诉记者，武汉市共有200多家汽车租赁公司，其中大部分是仅有五六辆车的小型租车公司，他们做的就是节假日的生意，到了9月份的时候，中秋、国庆接力放假，基本上已经无车可租了。

武汉大方租车公司副总张志强介绍，越是临近节假日，车辆租金就越高。他估算，如果从9月1日开始预订车辆的话，可以节约三成左右的租车费。

张志强提醒，租车出行需要注意取车的验车环节，需仔细检查车辆外观及安全性能，并一定要保存租车公司的服务电话，如有意外情况，应第一时间与租车公司取得联系，一般大型连锁租车公司都会协助处理。





