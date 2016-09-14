查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第24版 体育 ·交通银行50%立减又来了 ·弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动 ·设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年 ·盛世公主号即将来到中国 ·图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 交通银行50%立减又来了 · 弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 · 设计大师恩里克引爆生活家装饰三 · 盛世公主号即将来到中国 · 图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 24 体育 2016.9.14 星期三 上港客场0比5负全北现代 图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 楚天都市报讯 图为：0比5的比分让上港将士很懊恼



昨晚在全州世界杯体育场，上海上港在亚冠1/4决赛次回合比赛中，0比5惨败于全北现代，最终以两回合0比5的比分被淘汰。这也是近几年来，中超球队在韩国输得最惨的一场比赛。从比赛中不难看出，在缺少了中场核心孔卡以及本场停赛的埃尔克森之后，上海上港无力与韩国球队全北现代较量。难怪不少圈内人士直言，相比恒大、苏宁等中超球队，上港对外援的依赖性太强了。



●惨案现场

疲态毕露 下半场崩盘



带着首回合主场0比0的比分，上海上港来到韩国全州，赛前，上港主帅埃里克森表示：“阵中除了黄牌停赛的埃尔克森之外，其余球员状态都不错。”

但这个“不错”，并没能挽救上港在本场比赛下半场的崩盘。其实在上半场比赛中，上港已显露出疲态，特别是以金周荣和石柯组成的后防线，被对手高中锋金信煜冲击得找不到北。下半场第52分钟，正是金信煜在禁区内的做球，帮助全北现代外援莱昂纳多轻松射门得分。从这一刻开始，上港陷入到崩盘状态，并很快在第58分钟丢球。看着己队连续丢球，埃里克森用贺惯换下本场发挥失常的金周荣，试图改变场上防守强度，可上港依旧在第74分钟、81分钟和84分钟再丢三球。

看着比分牌上“0比5”刺眼的数字，埃里克森始终无法理解，为什么在两回合总共180分钟的比赛中，上港在前三个半场都能维持0比0的比分，却在这最重要也是最后的45分钟里莫名丢掉了5球。“我只知道这是一场糟糕的比赛。”埃里克森在赛后新闻发布会上沮丧地说。



●寄望鲁能

马加特有信心击败首尔



明晚7时30分，山东鲁能将在亚冠联赛1/4决赛次回合比赛中主场迎战韩国首尔FC。鉴于在首回合客场比赛中1比3败北，本场比赛山东鲁能必须全力争胜。

在谈到即将到来的比赛，鲁能中场外援蒙蒂略表示：“我们会将亚冠的每场比赛当决赛来打。”而帮助鲁能顺利进入到1/4决赛的功臣蒿俊闵则表示：“绝杀悉尼晋级是最美好的回忆，我至今还在想，为什么我们不能在主场翻盘呢？要知道，我们只要取得2比0的比分，就能淘汰对手晋级了。”

目前，鲁能士气不错，之前参加国家队比赛的各国国脚都从“FIFA病毒”中恢复过来了，如今，等待他们的是能否在今晚完成惊天逆转。如果成功，鲁能将首次杀入到亚冠四强中，粉碎韩国球队包揽亚冠东亚区冠亚军的梦想。反之，中超球队则将与本赛季亚冠联赛冠军彻底无缘。



●反思

外援依赖症，要治



全场第90分钟，上港身价5580万欧元的外援胡尔克被小将李浩文换下。走下场，胡尔克没有了首发时的意气风发，没有了上半场比赛中“一扛三”的霸气，只有无助地摇头。从0比5到天价外援胡尔克的摇头，以及全北现代赛后疯狂庆祝大胜，这些都值得上港乃至中超其它俱乐部好好反思。中超的繁荣不应只是靠购买大牌外援所带来的眼球效应，更多地应该是本土球员实力的提升才对。

看看全北现代，阵中没有如胡尔克那般天价外援，替补席上坐着的埃杜还是被中超华夏幸福换掉的外援。就是这样的阵容，却打了上港一个5比0。有人说上港缺少了中场核心孔卡，以及前锋埃尔克森，如果有这两人在，上港这场比赛输不掉。看似有理，实则没理。为什么我们本土球员就不能在关键时刻站出来呢？在这点上，上港主帅埃里克森也隐晦地表示：“如果说我们在国内联赛里面，也是领先第二名10到12分的话，我也会让球员在同北京国安的比赛中进行轮换。可实际是，我们现在还无法做到这点。”言下之意，上港的本土球员还需要再提高一些。

一场惨败折射出上港的外援依赖症，其实这也是中超好多俱乐部存在的问题——外援在场与不在场，比赛结果会有天壤之别。在盛世中超下，中超俱乐部应该借助这股东风，加强本土球员的培养，为未来中国足球真正腾飞打下基础。 叶梓



亚冠导视 今日19:30CCTV5山东鲁能vs首尔FC





