交通银行50%立减又来了弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年盛世公主号即将来到中国图文：重金打水漂亚冠梦粉碎
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 第24版 体育
·交通银行50%立减又来了
·弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动
·设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年
·盛世公主号即将来到中国
·图文：重金打水漂亚冠梦粉碎
楚天都市报电子版
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24 体育 2016.9.14 星期三
盛世公主号即将来到中国
    楚天都市报讯 近日，邮轮假期公司嘉年华集团宣布，盛世公主号将在中国运营全年航季，为宾客带来国际化的邮轮体验。
    盛世公主号定位为大师级奢华邮轮，是专为中国市场量身定制。盛世公主号的厨师们经过专业的培训，拥有丰富的行业经验。他们将在船上20个餐厅和酒吧为宾客提供品种丰富的国际风味美食及本地特色菜肴。皇家公主号和帝王公主号的热门餐食体验也将登陆盛世公主号。同时入驻的还有观澜轩中餐厅和法式餐吧两家特色餐厅。
    盛世公主号内部装饰从时尚、艺术和历史中汲取灵感，以精致和时尚为宾客营造环游世界的视觉体验。由金属、玻璃和镶嵌木制品打造的内室设计精致高雅，位于客房走廊的定制地毯以花卉图案彰显中国的优美、典雅和欣欣向荣。
    目前，盛世公主号正在意大利芬坎蒂尼造船厂建造。2017年7月，邮轮将从上海母港首航，搭载3560名宾客，探访日韩众多热门港口，前往亚洲众多目的地。李亚明


   