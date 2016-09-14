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体育
2016.9.14 星期三
盛世公主号即将来到中国
楚天都市报讯 近日，邮轮假期公司嘉年华集团宣布，盛世公主号将在中国运营全年航季，为宾客带来国际化的邮轮体验。
盛世公主号定位为大师级奢华邮轮，是专为中国市场量身定制。盛世公主号的厨师们经过专业的培训，拥有丰富的行业经验。他们将在船上20个餐厅和酒吧为宾客提供品种丰富的国际风味美食及本地特色菜肴。皇家公主号和帝王公主号的热门餐食体验也将登陆盛世公主号。同时入驻的还有观澜轩中餐厅和法式餐吧两家特色餐厅。
盛世公主号内部装饰从时尚、艺术和历史中汲取灵感，以精致和时尚为宾客营造环游世界的视觉体验。由金属、玻璃和镶嵌木制品打造的内室设计精致高雅，位于客房走廊的定制地毯以花卉图案彰显中国的优美、典雅和欣欣向荣。
目前，盛世公主号正在意大利芬坎蒂尼造船厂建造。2017年7月，邮轮将从上海母港首航，搭载3560名宾客，探访日韩众多热门港口，前往亚洲众多目的地。李亚明