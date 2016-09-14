查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第24版 体育 ·交通银行50%立减又来了 ·弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动 ·设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年 ·盛世公主号即将来到中国 ·图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 交通银行50%立减又来了 · 弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 · 设计大师恩里克引爆生活家装饰三 · 盛世公主号即将来到中国 · 图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 24 体育 2016.9.14 星期三 盛世公主号即将来到中国 楚天都市报讯 近日，邮轮假期公司嘉年华集团宣布，盛世公主号将在中国运营全年航季，为宾客带来国际化的邮轮体验。

盛世公主号定位为大师级奢华邮轮，是专为中国市场量身定制。盛世公主号的厨师们经过专业的培训，拥有丰富的行业经验。他们将在船上20个餐厅和酒吧为宾客提供品种丰富的国际风味美食及本地特色菜肴。皇家公主号和帝王公主号的热门餐食体验也将登陆盛世公主号。同时入驻的还有观澜轩中餐厅和法式餐吧两家特色餐厅。

盛世公主号内部装饰从时尚、艺术和历史中汲取灵感，以精致和时尚为宾客营造环游世界的视觉体验。由金属、玻璃和镶嵌木制品打造的内室设计精致高雅，位于客房走廊的定制地毯以花卉图案彰显中国的优美、典雅和欣欣向荣。

目前，盛世公主号正在意大利芬坎蒂尼造船厂建造。2017年7月，邮轮将从上海母港首航，搭载3560名宾客，探访日韩众多热门港口，前往亚洲众多目的地。李亚明





