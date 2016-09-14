交通银行50%立减又来了弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年盛世公主号即将来到中国图文：重金打水漂亚冠梦粉碎
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 第24版 体育
·交通银行50%立减又来了
·弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动
·设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年
·盛世公主号即将来到中国
·图文：重金打水漂亚冠梦粉碎
楚天都市报电子版
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24 体育 2016.9.14 星期三
设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年
    楚天都市报讯 本月，全国家装业连锁巨头——生活家装饰武汉分公司三周年店庆活动精彩纷呈！
    9月15日,生活家研发中心首席产品架构师——意大利知名设计师恩里克，即将空降武汉，为业主现场解读2016米兰家装流行元素！
    今年年初，生活家第六代健康整装产品——拎包装正式全国发布，产品包含8大空间、159项产品与服务，能为客户减少30%中间环节费用、节省80%的个人精力，真正做到极致省心。
    9月15日，恩里克即将来到生活家装饰三周年活动现场，为江城业主解读2016米兰家装流行元素，还将挑选幸运业主，对其家装方案进行点评及空间规划，如果您也想家装国际范儿，如果您也想您的家装由大师执笔，立即报名，携户型图到店即送价值 3680元VR效果图，更有机会与意大利知名设计师恩里克亲密接触，赢大师现场绝版设计！


   