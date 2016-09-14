查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第24版 体育 ·交通银行50%立减又来了 ·弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动 ·设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年 ·盛世公主号即将来到中国 ·图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 交通银行50%立减又来了 · 弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 · 设计大师恩里克引爆生活家装饰三 · 盛世公主号即将来到中国 · 图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 24 体育 2016.9.14 星期三 设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年 楚天都市报讯 本月，全国家装业连锁巨头——生活家装饰武汉分公司三周年店庆活动精彩纷呈！

9月15日,生活家研发中心首席产品架构师——意大利知名设计师恩里克，即将空降武汉，为业主现场解读2016米兰家装流行元素！

今年年初，生活家第六代健康整装产品——拎包装正式全国发布，产品包含8大空间、159项产品与服务，能为客户减少30%中间环节费用、节省80%的个人精力，真正做到极致省心。

9月15日，恩里克即将来到生活家装饰三周年活动现场，为江城业主解读2016米兰家装流行元素，还将挑选幸运业主，对其家装方案进行点评及空间规划，如果您也想家装国际范儿，如果您也想您的家装由大师执笔，立即报名，携户型图到店即送价值 3680元VR效果图，更有机会与意大利知名设计师恩里克亲密接触，赢大师现场绝版设计！





