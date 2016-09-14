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体育
2016.9.14 星期三
设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年
楚天都市报讯 本月，全国家装业连锁巨头——生活家装饰武汉分公司三周年店庆活动精彩纷呈！
9月15日,生活家研发中心首席产品架构师——意大利知名设计师恩里克，即将空降武汉，为业主现场解读2016米兰家装流行元素！
今年年初，生活家第六代健康整装产品——拎包装正式全国发布，产品包含8大空间、159项产品与服务，能为客户减少30%中间环节费用、节省80%的个人精力，真正做到极致省心。
9月15日，恩里克即将来到生活家装饰三周年活动现场，为江城业主解读2016米兰家装流行元素，还将挑选幸运业主，对其家装方案进行点评及空间规划，如果您也想家装国际范儿，如果您也想您的家装由大师执笔，立即报名，携户型图到店即送价值 3680元VR效果图，更有机会与意大利知名设计师恩里克亲密接触，赢大师现场绝版设计！