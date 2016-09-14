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体育
2016.9.14 星期三
弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动
楚天都市报讯 9月10日，林内品质中国行武汉站巡展在武汉友谊国际家居广场启幕，林内近百年传承的工匠精林内神和优良的品质，吸引了大量林内老用户前来参加。
活动现场展示了林内原装进口的“云智能”采暖炉、倚天系列智能热水器及进口神厨系列烤箱灶等系列产品，将智能家居生活的舒适环保进行了生动诠释。现场还邀约了一位1998年购买林内产品的老用户前来为品质中国行武汉站揭幕，同时，华中大区总监李伟为该用户颁发老用户纪念奖，新款热水器一台，感谢老用户的信赖与支持。通过这场匠心之旅体验活动，不仅让武汉用户了解到林内新品，同时也深刻感知了林内工匠精神。
林内集团成立于1920年，1997年以来一直以精益求精、苛求品质的工匠精神，专注综合热能器具的研发、生产和应用。在世界17个国家和地区设有40家生产或销售子公司，消费者遍布全球多个国家和地区。林内作为知名的总和热能器具行业的开拓者，不断创造引领消费者需求的产品，为人们带来舒适、便利的现代生活。