查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第24版 体育 ·交通银行50%立减又来了 ·弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动 ·设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年 ·盛世公主号即将来到中国 ·图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 交通银行50%立减又来了 · 弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 · 设计大师恩里克引爆生活家装饰三 · 盛世公主号即将来到中国 · 图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 24 体育 2016.9.14 星期三 弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动 楚天都市报讯 9月10日，林内品质中国行武汉站巡展在武汉友谊国际家居广场启幕，林内近百年传承的工匠精林内神和优良的品质，吸引了大量林内老用户前来参加。

活动现场展示了林内原装进口的“云智能”采暖炉、倚天系列智能热水器及进口神厨系列烤箱灶等系列产品，将智能家居生活的舒适环保进行了生动诠释。现场还邀约了一位1998年购买林内产品的老用户前来为品质中国行武汉站揭幕，同时，华中大区总监李伟为该用户颁发老用户纪念奖，新款热水器一台，感谢老用户的信赖与支持。通过这场匠心之旅体验活动，不仅让武汉用户了解到林内新品，同时也深刻感知了林内工匠精神。

林内集团成立于1920年，1997年以来一直以精益求精、苛求品质的工匠精神，专注综合热能器具的研发、生产和应用。在世界17个国家和地区设有40家生产或销售子公司，消费者遍布全球多个国家和地区。林内作为知名的总和热能器具行业的开拓者，不断创造引领消费者需求的产品，为人们带来舒适、便利的现代生活。





