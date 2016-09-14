交通银行50%立减又来了弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年盛世公主号即将来到中国图文：重金打水漂亚冠梦粉碎
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 第24版 体育
·交通银行50%立减又来了
·弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动
·设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年
·盛世公主号即将来到中国
·图文：重金打水漂亚冠梦粉碎
楚天都市报电子版
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24 体育 2016.9.14 星期三
弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动
    楚天都市报讯 9月10日，林内品质中国行武汉站巡展在武汉友谊国际家居广场启幕，林内近百年传承的工匠精林内神和优良的品质，吸引了大量林内老用户前来参加。
    活动现场展示了林内原装进口的“云智能”采暖炉、倚天系列智能热水器及进口神厨系列烤箱灶等系列产品，将智能家居生活的舒适环保进行了生动诠释。现场还邀约了一位1998年购买林内产品的老用户前来为品质中国行武汉站揭幕，同时，华中大区总监李伟为该用户颁发老用户纪念奖，新款热水器一台，感谢老用户的信赖与支持。通过这场匠心之旅体验活动，不仅让武汉用户了解到林内新品，同时也深刻感知了林内工匠精神。
    林内集团成立于1920年，1997年以来一直以精益求精、苛求品质的工匠精神，专注综合热能器具的研发、生产和应用。在世界17个国家和地区设有40家生产或销售子公司，消费者遍布全球多个国家和地区。林内作为知名的总和热能器具行业的开拓者，不断创造引领消费者需求的产品，为人们带来舒适、便利的现代生活。


   