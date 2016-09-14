查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第24版 体育 ·交通银行50%立减又来了 ·弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 林内品质中国行武汉站启动 ·设计大师恩里克引爆生活家装饰三周年 ·盛世公主号即将来到中国 ·图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 交通银行50%立减又来了 · 弘扬工匠精神 鉴赏燃气具精品 · 设计大师恩里克引爆生活家装饰三 · 盛世公主号即将来到中国 · 图文：重金打水漂亚冠梦粉碎 24 体育 2016.9.14 星期三 交通银行50%立减又来了 楚天都市报讯 各位交通银行的持卡客户，好消息来啦！咱们满额立减的商户又添“新成员”啦！丽红超市和Today便利店现已强势加入优惠大军，让您的每一天都变得与众不同。

精彩活动信息如下：

活动时间

9月16日9月17日9月17日9月17日

活动商户

丽红超市周黑鸭仟吉Today便利店

活动内容

活动当日，单笔消费满30元立减15元活动当日，单笔消费满50元立减25元活动当日，单笔消费满20元立减10元

活动门店

武汉市内指定门店湖北省内指定门店湖北省内所有门店武汉市内指定门店

活动对象

借记卡、信用卡借记卡借记卡

温馨提示：活动日当天每个品牌限参与1次优惠；丽红超市单笔金额最高立减15元；周黑鸭和仟吉单笔金额最高立减25元；Today便利店单笔金额最高立减10元；活动优惠名额有限，刷完即止。

还等什么呢？优惠即将来袭，请各位做好准备，还没有交行卡的客户请赶紧带上身份证去交行的网点办理。这个小长假，让咱们和丽红超市、周黑鸭、仟吉以及Today便利店来一场盛大的约“惠”吧！

明天就是中秋节了，交通银行在这里祝各位客户节日愉快，身体健康，心想事成，万事如意！

更多活动详情可咨询客服专线95559，一卡在手，优惠全有！交通银行卡，你的专属美食卡。





