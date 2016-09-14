图文：透明装修才能比价格比优惠 江南美装饰9月15日新荣专场图文：盲人跑赢了奥运冠军秋季赛周六开锣“两博会”探讨体育旅游产业发展
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 第23版 体育
·图文：透明装修才能比价格比优惠 江南美装饰9月15日新荣专场
·图文：盲人跑赢了奥运冠军
·秋季赛周六开锣
·“两博会”探讨体育旅游产业发展
楚天都市报电子版
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23 体育 2016.9.14 星期三
“两博会”探讨体育旅游产业发展
    楚天都市报讯 楚天都市报讯近日，中国体育文化博览会·中国体育旅游博览会在新疆乌鲁木齐落幕。本届展会以“弘扬体育精神、建设体育强国”和“倡导体育旅游、助力经济发展”为主题，在为期3天的展会中，来自全国31个省（区、市）、国家体育总局各运动中心管理单位和全国400家户外用品、体育文化、体育旅游企业参展，参展规模创历届之最。
    本届“两博会”还首次尝试市场化运营，与专业体育营销公司合作。欧迅体育作为合作运营商，为“两博会”提供商务开发、市场推广等专业服务，为这一传统的体育盛会加入更多市场化元素。 捷报


   