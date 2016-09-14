查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·图文：透明装修才能比价格比优惠 江南美装饰9月15日新荣专场 ·图文：盲人跑赢了奥运冠军 ·秋季赛周六开锣 ·“两博会”探讨体育旅游产业发展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：透明装修才能比价格比优惠 · 图文：盲人跑赢了奥运冠军 · 秋季赛周六开锣 · “两博会”探讨体育旅游产业发展 23 体育 2016.9.14 星期三 “两博会”探讨体育旅游产业发展 楚天都市报讯 楚天都市报讯近日，中国体育文化博览会·中国体育旅游博览会在新疆乌鲁木齐落幕。本届展会以“弘扬体育精神、建设体育强国”和“倡导体育旅游、助力经济发展”为主题，在为期3天的展会中，来自全国31个省（区、市）、国家体育总局各运动中心管理单位和全国400家户外用品、体育文化、体育旅游企业参展，参展规模创历届之最。

本届“两博会”还首次尝试市场化运营，与专业体育营销公司合作。欧迅体育作为合作运营商，为“两博会”提供商务开发、市场推广等专业服务，为这一传统的体育盛会加入更多市场化元素。 捷报





