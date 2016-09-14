查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第23版 体育
·图文：透明装修才能比价格比优惠 江南美装饰9月15日新荣专场
·图文：盲人跑赢了奥运冠军
·秋季赛周六开锣
·“两博会”探讨体育旅游产业发展
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第01版 : 要闻
第02版 : 专版
第03版 : 专版
第04版 : 专版
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 财经
第13版 : 养生
第14版 : 教育
第15版 : 健康
第16版 : 跑腿
第17版 : 绽放20年健康相伴
第18版 : 楚动
第19版 : 健康咨询
第2版 : 要闻
第20版 : 中秋笔会
第21版 : 诗歌美文
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 体育
第25版 : 悠游
第26版 : 国内
第27版 : 国内
第28版 : 广告
第3版 : 焦点
第4版 : 人物
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 体彩
第9版 : 法治
·
图文：透明装修才能比价格比优惠
·
图文：盲人跑赢了奥运冠军
·
秋季赛周六开锣
·
“两博会”探讨体育旅游产业发展
23
体育
2016.9.14 星期三
“两博会”探讨体育旅游产业发展
楚天都市报讯 楚天都市报讯近日，中国体育文化博览会·中国体育旅游博览会在新疆乌鲁木齐落幕。本届展会以“弘扬体育精神、建设体育强国”和“倡导体育旅游、助力经济发展”为主题，在为期3天的展会中，来自全国31个省（区、市）、国家体育总局各运动中心管理单位和全国400家户外用品、体育文化、体育旅游企业参展，参展规模创历届之最。
本届“两博会”还首次尝试市场化运营，与专业体育营销公司合作。欧迅体育作为合作运营商，为“两博会”提供商务开发、市场推广等专业服务，为这一传统的体育盛会加入更多市场化元素。 捷报