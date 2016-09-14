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体育
2016.9.14 星期三
东方马城又到策马扬鞭时
秋季赛周六开锣
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者时龚实习生杨蕾）本周六（17日）下午，休赛两个月的2016武汉速度赛马公开赛将在东方马城再次策马扬鞭。届时，来自全国各地的精英马匹、冠军骑师将在五场纯血马赛中为整个秋季赛期争夺“开门红”。在两个月的休赛期中，东方马城为更好举办秋季赛各项赛事，特意将赛道整改为更适合赛驹出赛及发挥的国际化标准跑道。在昨日进行的季前试闸赛中，崭新赛道获得了参赛骑师的一致认同。
开锣赛恰逢中秋节假期，据悉，凡到场观赛的观众们可参与“猜头马”等一系列竞猜活动，猜中者有机会获得精美礼品。据东方马城相关负责人介绍，在本周六的开锣赛之后，国庆杯、赛马节、年度总决赛等一系列秋季赛精彩赛事也将陆续上演。