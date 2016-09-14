查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·图文：透明装修才能比价格比优惠 江南美装饰9月15日新荣专场 ·图文：盲人跑赢了奥运冠军 ·秋季赛周六开锣 ·“两博会”探讨体育旅游产业发展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：透明装修才能比价格比优惠 · 图文：盲人跑赢了奥运冠军 · 秋季赛周六开锣 · “两博会”探讨体育旅游产业发展 23 体育 2016.9.14 星期三 东方马城又到策马扬鞭时 秋季赛周六开锣 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者时龚实习生杨蕾）本周六（17日）下午，休赛两个月的2016武汉速度赛马公开赛将在东方马城再次策马扬鞭。届时，来自全国各地的精英马匹、冠军骑师将在五场纯血马赛中为整个秋季赛期争夺“开门红”。在两个月的休赛期中，东方马城为更好举办秋季赛各项赛事，特意将赛道整改为更适合赛驹出赛及发挥的国际化标准跑道。在昨日进行的季前试闸赛中，崭新赛道获得了参赛骑师的一致认同。

开锣赛恰逢中秋节假期，据悉，凡到场观赛的观众们可参与“猜头马”等一系列竞猜活动，猜中者有机会获得精美礼品。据东方马城相关负责人介绍，在本周六的开锣赛之后，国庆杯、赛马节、年度总决赛等一系列秋季赛精彩赛事也将陆续上演。





