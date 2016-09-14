查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·图文：透明装修才能比价格比优惠 江南美装饰9月15日新荣专场 ·图文：盲人跑赢了奥运冠军 ·秋季赛周六开锣 ·“两博会”探讨体育旅游产业发展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：透明装修才能比价格比优惠 · 图文：盲人跑赢了奥运冠军 · 秋季赛周六开锣 · “两博会”探讨体育旅游产业发展 23 体育 2016.9.14 星期三 残奥会1500米 四名选手成绩快过里约奥运第一 图文：盲人跑赢了奥运冠军 楚天都市报讯 图为：前三名运动员站上领奖台



在昨天的里约残奥会上，一位叫做巴卡的阿尔及利亚中长跑选手火了，他在男子1500米T13级的比赛中获得了金牌，成绩还比不久前里约奥运会1500米冠军森特罗维兹快了1.7秒。更惊人的是，巴卡身后紧跟着的三名选手成绩也都超过了奥运冠军！



冠军得主本是残奥名将



获得该项比赛冠军的巴卡有一个双胞胎兄弟，两人1994年出生在阿尔及利亚时均患有视力障碍，不过这并不妨碍兄弟二人成为中长跑健将，而其中弟弟阿德贝拉蒂夫的成绩总比哥哥福阿德要好一点点。四年前哥哥就在伦敦残奥会上获得了800米冠军，2013年和2015年他还曾获得过四项残疾人赛事的金牌。

稍微遗憾的是，同样参加里约残奥会1500米T13级的福阿德仅仅比第三名慢了0.25秒，没能和弟弟一起登上领奖台，否则又将成为一段双胞胎兄弟齐获奖牌的佳话。



奥运冠军成绩很一般



根据残疾人运动的级别来看，T13属于最低视力残疾标准，11级则是全盲或者接近全盲，12级在两个级别之间。通常11级的比赛需要戴着眼罩由领跑员来领跑，而相当于超高度近视的13级则不需要，视力对跑步成绩的不利影响也明显小于11级。

巴卡等四选手的成绩超过里约奥运冠军，除了自身的努力之外，也和奥运会成绩太差有很大关系。8月20日在里约奥运会上获得男子1500米金牌的是来自美国的森特罗维茨，这也是美国108年后重夺该项目奥运冠军，但他的成绩只有3分50秒，近80年来最差奥运夺冠成绩，四年前的伦敦奥运冠军成绩差不多比森特罗维茨足足快了16秒。



“应该颁发奥运金牌”



四名选手成绩超过奥运冠军，这在残奥会历史上绝对是头一遭，不过残疾人选手成绩超过正常人并非第一次，多哈残疾人世锦赛上，伦敦残奥会男子跳远冠军雷姆就以8米40的成绩夺冠，比伦敦奥运会男子跳远冠军卢瑟福8米31的成绩高出整整9厘米。不过腿部残疾的雷姆是借助机械腿的帮助完成的。

而高科技的介入也让舆论一度质疑残奥会的公平性，南非刀锋战士皮斯托瑞斯也曾说，调节假肢的长度就获得了额外的优势，这让比赛失去了公平。不过像巴卡这样的视力残疾选手，靠的是自己的努力就毫无争议了，赛后他表示：“我们四个都应该被颁发奥运金牌。” 建武





