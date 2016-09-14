查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第23版 体育
·图文：透明装修才能比价格比优惠 江南美装饰9月15日新荣专场
·图文：盲人跑赢了奥运冠军
·秋季赛周六开锣
·“两博会”探讨体育旅游产业发展
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第01版 : 要闻
第02版 : 专版
第03版 : 专版
第04版 : 专版
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 经济
第12版 : 财经
第13版 : 养生
第14版 : 教育
第15版 : 健康
第16版 : 跑腿
第17版 : 绽放20年健康相伴
第18版 : 楚动
第19版 : 健康咨询
第2版 : 要闻
第20版 : 中秋笔会
第21版 : 诗歌美文
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 体育
第25版 : 悠游
第26版 : 国内
第27版 : 国内
第28版 : 广告
第3版 : 焦点
第4版 : 人物
第5版 : 关注
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 体彩
第9版 : 法治
·
图文：透明装修才能比价格比优惠
·
图文：盲人跑赢了奥运冠军
·
秋季赛周六开锣
·
“两博会”探讨体育旅游产业发展
23
体育
2016.9.14 星期三
残奥会1500米 四名选手成绩快过里约奥运第一
图文：盲人跑赢了奥运冠军
楚天都市报讯 图为：前三名运动员站上领奖台
在昨天的里约残奥会上，一位叫做巴卡的阿尔及利亚中长跑选手火了，他在男子1500米T13级的比赛中获得了金牌，成绩还比不久前里约奥运会1500米冠军森特罗维兹快了1.7秒。更惊人的是，巴卡身后紧跟着的三名选手成绩也都超过了奥运冠军！
冠军得主本是残奥名将
获得该项比赛冠军的巴卡有一个双胞胎兄弟，两人1994年出生在阿尔及利亚时均患有视力障碍，不过这并不妨碍兄弟二人成为中长跑健将，而其中弟弟阿德贝拉蒂夫的成绩总比哥哥福阿德要好一点点。四年前哥哥就在伦敦残奥会上获得了800米冠军，2013年和2015年他还曾获得过四项残疾人赛事的金牌。
稍微遗憾的是，同样参加里约残奥会1500米T13级的福阿德仅仅比第三名慢了0.25秒，没能和弟弟一起登上领奖台，否则又将成为一段双胞胎兄弟齐获奖牌的佳话。
奥运冠军成绩很一般
根据残疾人运动的级别来看，T13属于最低视力残疾标准，11级则是全盲或者接近全盲，12级在两个级别之间。通常11级的比赛需要戴着眼罩由领跑员来领跑，而相当于超高度近视的13级则不需要，视力对跑步成绩的不利影响也明显小于11级。
巴卡等四选手的成绩超过里约奥运冠军，除了自身的努力之外，也和奥运会成绩太差有很大关系。8月20日在里约奥运会上获得男子1500米金牌的是来自美国的森特罗维茨，这也是美国108年后重夺该项目奥运冠军，但他的成绩只有3分50秒，近80年来最差奥运夺冠成绩，四年前的伦敦奥运冠军成绩差不多比森特罗维茨足足快了16秒。
“应该颁发奥运金牌”
四名选手成绩超过奥运冠军，这在残奥会历史上绝对是头一遭，不过残疾人选手成绩超过正常人并非第一次，多哈残疾人世锦赛上，伦敦残奥会男子跳远冠军雷姆就以8米40的成绩夺冠，比伦敦奥运会男子跳远冠军卢瑟福8米31的成绩高出整整9厘米。不过腿部残疾的雷姆是借助机械腿的帮助完成的。
而高科技的介入也让舆论一度质疑残奥会的公平性，南非刀锋战士皮斯托瑞斯也曾说，调节假肢的长度就获得了额外的优势，这让比赛失去了公平。不过像巴卡这样的视力残疾选手，靠的是自己的努力就毫无争议了，赛后他表示：“我们四个都应该被颁发奥运金牌。” 建武