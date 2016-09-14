查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·图文：透明装修才能比价格比优惠 江南美装饰9月15日新荣专场 ·图文：盲人跑赢了奥运冠军 ·秋季赛周六开锣 ·“两博会”探讨体育旅游产业发展 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：透明装修才能比价格比优惠 · 图文：盲人跑赢了奥运冠军 · 秋季赛周六开锣 · “两博会”探讨体育旅游产业发展 23 体育 2016.9.14 星期三 本报带你中秋定装修 全包装修仅需66800元 图文：透明装修才能比价格比优惠 江南美装饰9月15日新荣专场 楚天都市报讯 一、66800元套餐详解：



以100个平方二室二厅一厨一卫一阳台为计价标准，全包装修66800元套餐，含以下各项装修项目：

1. 含材料、含施工、含人工：水电工程、乳胶漆工程、木工工程、泥工工程；

材料品牌：进口品牌或国内一线品牌

乳胶漆：芬兰芬琳漆 开关面板：德国西门子

弱电：荷兰飞利浦 电线：美国金貂阻燃线

水管：金牛绿翡翠系列

2. 含主材：瓷砖、地板、全房门及门套、移门、厨卫吊顶、五金开关、橱柜、洁具

瓷砖：墙砖、地砖、阳台砖

地板：纯实木地板

洁具：马桶、花洒、水龙头、浴室柜、卫浴五金件

3. 含家具：沙发、茶几、餐桌、餐椅

4. 含软装灯具：窗帘、灯具

5. 开关五金：开关面板、地漏、三角阀、拉手、滑道、合页、挂衣杆



二、66800元材料详解：



1.汉口武昌两个一万方卖场随意挑选；159个品牌、3000多个款式任意挑选；

2.标配产品：卖场有60%的标配产品、集合市场主流品牌、10年以上经营的成熟品牌；

3.升级产品：卖场有40%的升级产品、集合国内一线品牌、低于任何其他卖场的售价；

4. 低价承诺：所有卖场所销售产品低于市场价25%-50%；如业主发现高于市场价，10倍返还给业主；

5. 品质承诺：所有卖场销售产品品质问题，全部由江南美来承担售后，所有产品包退、包换、包送货安装；



三、66800元样板房详解：



1.江南美装饰每年客户近一万家，每月开工工地1200个，实时工地而非广告工地（即特意装出来给业主参观的工地）。

2. 武汉三镇直径5公里范围内有开工样板房，远程区黄陂、蔡甸、武湖、武东、阳逻、葛店、汉南、江夏、沌口等有样板房及样板房直通车；

3. 样板房预约热线：18771012031 时小姐（编辑姓名+喜爱风格+看的区域）



四、中秋国庆双重优惠提前享：



1. 环保的选择：全房高档硅藻泥升级，投影面积100个平方硅藻泥喷涂，价值万元；

2. 品质的选择：全房二室二厅品牌地暖，高端生活品质保障，价值万元；

3. 超值的选择：全房7件高档生活家具：床2件、床垫2件、床头柜2件、电视柜1件，价值万元；

4. 现场大抽奖：电视机、冰箱、洗衣机、空调，必中其一；

5. 现场有好礼：报名来免费领高档月饼一盒

6. 总裁特惠：中秋神秘大礼，总裁现场派出（仅在现场享受，仅在中秋当天）

7. 惊爆特价：

友邦吊顶 99元/平

市场成交价：198元/平方

诺贝尔磁砖 99元/平

市场成交价：148元/平方

欧登移门 99元/平

市场成交价：158元/平方

燕泥绿岛实木地板 178元/平

市场成交价：258元/平方

箭牌/法恩莎卫浴四件套（马桶、花洒、龙头、浴室柜）2800元

市场成交价：5280元/套

海尔厨房电器三件套 （烟机、灶具、热水器）2800元

市场成交价：4280元/套

快速报价 免费索取方案 发送短信“姓名+楼盘+面积”至13387573777 活动地址：汉口新荣客运站旁汉黄路十大家车站旁。



各店地址电话



新荣 新荣客运站旁汉黄路十大家车站对面 肖店长 13871196773

合富金生白沙洲合富金生建材城v2馆4楼全层 陈店长 13006119119

北湖 江汉区新华路人德里84号（汉庭酒店旁） 蔡店长 15927150485

硚口 古田四路轻轨站附近古田帝园小区门面一楼（刘胖子酒店旁）向店长 18507188816

古田 古田二路汉口春天门面（藻云轩酒店旁） 胡店长 13971023315

后湖 江岸区后湖大道同鑫花园12-1号 龚店长 13517218867

唐家墩 发展大道440号（富贵轩酒店对面） 高店长 15107102453

徐东 徐东团结名居枫园1栋2单元3楼 王店长 13971500257

青山 友谊大道848号工业路天桥旁 叶店长 13986016841

积玉桥 和平大道141号（积玉桥地铁站B出口） 刘店长 13377855032

螃蟹岬 金盛国际家居沙湖店2楼（武昌区交管大队旁） 李店长 15972108836

光谷 珞瑜路金鑫国际家居建材城（武汉体育学院斜对面） 张店长 15072484800

南湖 丁字桥南路南湖名都A区9-1-1 汪店长 13871196504

中南 中南国际城C2座1203 颜店长 15207137845

雄楚 雄楚大道关山中学斜对面光谷智慧城沿街一栋二单元一楼 武店长 15623552055

汉阳 汉阳大道495号（七里庙地铁站A出口直走300米） 袁店长 13554169240

钟家村 汉阳大道钟家村汉商银座E座802 黄店长 18707119430

沌口 武汉市经济开发区宁康园1号门门口金迪超市3楼 汪店长 15207121710

江夏 江夏区文化大道鸿发世纪城2栋111号 王店长 15927239726

盘龙城 巨龙大道美景天城二期20号（售楼部旁200米） 张店长 15926396981

孝感 孝感市孝南区天仙路松达丽水湾一楼（轻轨站斜对面） 刘店长 18502722433

襄阳 襄阳樊城区中原路11号华丽世家2楼 许店长 15827559257





