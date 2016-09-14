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楚天都市报讯（记者张聪）在很多人心里，《人鬼情未了》是跟《泰坦尼克号》一样的经典——只要它的原声音乐响起，男女主人公凄美的爱情画面，就会浮现在脑海。这样的经典，也被音乐剧市场看中。昨日，琴台大剧院宣布，原版音乐剧《人鬼情未了》将于2017年1月6日至12日来汉连演8场。这是继《猫》、《巴黎圣母院》之后，该剧院再次引进的原版音乐剧。

据悉，原版音乐剧《人鬼情未了》据同名电影改编，自2011年在曼彻斯特首演后，在全世界11个国家和地区共演出2500余场。

据该剧主演Liam Doyle介绍，原版音乐剧与电影九成情节相似，“电影里‘做陶’等经典桥段也将在舞台再现，高科技特效会给观众带来不一样的观赏体验。”

楚天都市报记者了解，音乐剧《人鬼情未了》启用《哈利波特》制作团队打造魔幻舞台特效、《指环王》音乐总监制作音乐。这是该剧首次中国巡演，“武汉观众看到的和百老汇、伦敦西区的版本没有任何差别。”





