广告：动向新闻图文：敢不敢带男友和闺蜜一起看《七月与安生》《湖北名村》出版 记录587个村庄的美丽乡愁图文：音乐剧《人鬼情未了》明年初来汉
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 第22版 文娱
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·图文：敢不敢带男友和闺蜜一起看《七月与安生》
·《湖北名村》出版 记录587个村庄的美丽乡愁
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楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.14 星期三
《湖北名村》出版 记录587个村庄的美丽乡愁
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐颖通讯员王璐）国内保存最完好的土家山寨鱼木寨有哪些特别习俗？明末清初的老汉口码头，如何演变为今日硚口区的罗家墩村？前日，由省地方志编纂委员会、楚天书局出品、聚焦湖北特色村庄的《湖北名村》首发。全书120万字，荟萃共587个特色名村。
    该书副主编、省地方志办公室副主任司念堂说，编纂此书是为了在乡村巨变中保存历史记忆，传承乡村文明。“记得住乡愁是此书编纂主旨”。


   