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·图文：音乐剧《人鬼情未了》明年初来汉
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图文：敢不敢带男友和闺蜜一起看
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图文：音乐剧《人鬼情未了》明年
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文娱
2016.9.14 星期三
图文：敢不敢带男友和闺蜜一起看《七月与安生》
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）中秋佳节将至，“看楚天·2016光影年”第30次与影迷相约，决定放个大招：赠送100张爱情片《七月与安生》观影码，邀请够胆的女读者，带上男朋友和女闺蜜一起来审片。
14年前的爆款小说《七月与安生》，曾在众多少女内心激起涟漪。作者安妮宝贝当年售卖的是少女心思和文艺情怀，如果用现代网络语言来解析，《七月与安生》其实就是网络上最流行的“男友看上我闺蜜”吐槽贴：温暖娴静的七月与率性不羁的安生，从十几岁起就是铁杆闺蜜，互为对方“小棉袄”，但当两人同时喜欢上同一个男生，友情与爱情的角力正式启幕——这剧情，是不是曾在天涯论坛或者“我的前任是极品”中看过？
时隔14年，著名导演陈可辛与曾志伟之子曾国祥合力将《七月与安生》搬上大银幕。在《山楂树之恋》中泪水涟涟的周冬雨变身意气飞扬的安生，刚在《盗墓笔记》里让一群汉子失色的马思纯则出演温和柔弱的七月。而据楚天都市报记者看片所得，两个90后女生的表现令人惊喜，将这段复杂的三角恋情表达得精准、可信。
好不容易有一部没有毁了原IP的改编电影，“看楚天·2016光影年”当然要出手，为本报读者和APP粉丝争取到100个观影码。不过，想抢票就得够勇敢：带上你的爱情与友情，一起来检测两份情感的成色吧。
看片时间：即日起-9月30日，武汉任意影城。
参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。