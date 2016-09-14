查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·广告：动向新闻 ·图文：敢不敢带男友和闺蜜一起看《七月与安生》 ·《湖北名村》出版 记录587个村庄的美丽乡愁 ·图文：音乐剧《人鬼情未了》明年初来汉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 图文：敢不敢带男友和闺蜜一起看 · 《湖北名村》出版 记录587个 · 图文：音乐剧《人鬼情未了》明年 22 文娱 2016.9.14 星期三 图文：敢不敢带男友和闺蜜一起看《七月与安生》 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者戎钰）中秋佳节将至，“看楚天·2016光影年”第30次与影迷相约，决定放个大招：赠送100张爱情片《七月与安生》观影码，邀请够胆的女读者，带上男朋友和女闺蜜一起来审片。

14年前的爆款小说《七月与安生》，曾在众多少女内心激起涟漪。作者安妮宝贝当年售卖的是少女心思和文艺情怀，如果用现代网络语言来解析，《七月与安生》其实就是网络上最流行的“男友看上我闺蜜”吐槽贴：温暖娴静的七月与率性不羁的安生，从十几岁起就是铁杆闺蜜，互为对方“小棉袄”，但当两人同时喜欢上同一个男生，友情与爱情的角力正式启幕——这剧情，是不是曾在天涯论坛或者“我的前任是极品”中看过？

时隔14年，著名导演陈可辛与曾志伟之子曾国祥合力将《七月与安生》搬上大银幕。在《山楂树之恋》中泪水涟涟的周冬雨变身意气飞扬的安生，刚在《盗墓笔记》里让一群汉子失色的马思纯则出演温和柔弱的七月。而据楚天都市报记者看片所得，两个90后女生的表现令人惊喜，将这段复杂的三角恋情表达得精准、可信。

好不容易有一部没有毁了原IP的改编电影，“看楚天·2016光影年”当然要出手，为本报读者和APP粉丝争取到100个观影码。不过，想抢票就得够勇敢：带上你的爱情与友情，一起来检测两份情感的成色吧。

看片时间：即日起-9月30日，武汉任意影城。

参与方式：报名方法、抢票结果及领票流程，请下载、登陆“看楚天”APP查询。





