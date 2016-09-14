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 第22版 文娱
·广告：动向新闻
·图文：敢不敢带男友和闺蜜一起看《七月与安生》
·《湖北名村》出版 记录587个村庄的美丽乡愁
·图文：音乐剧《人鬼情未了》明年初来汉
楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.14 星期三
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    楚天都市报讯 


 