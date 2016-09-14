查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 诗歌美文 ·广告 ·风雅集 ·晒秋 ·雀归巢 ·小别离2 12 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 风雅集 · 晒秋 · 雀归巢 · 小别离2 12 21 诗歌美文 2016.9.14 星期三 晒秋 楚天都市报讯 □自力



在娥眉豆结满房前屋后时，白露推着秋分的板车，拉来了满车的瓜果。在空气都含着果蔬味的季节里，人们开始晒秋了。

俗话说，立了秋，挂锄钩。经历了春的播种、夏的耕耘，立秋意味着一年的丰收到来。农人们挂上锄头，走到田间地头，开始收割一年的希望。不久，晒谷场上堆满金黄色的稻谷，场边往往有几个小孩在看护着自家的谷堆。麻雀满天飞，小孩满地追，这是一幅多么生动的晒稻图。

稻谷上岸后，其它各类蔬菜瓜果陆续闪亮登场了。层层叠叠的玉米棒子，挂在通风向阳的屋檐下，它们总是占据农家小院最醒目的位置。火红的辣椒还是那么淘气，一定要挤在大门的两旁，像早早贴上的春联。上了粉的冬瓜，变黄了的南瓜是从来不凑热闹的，农人们把它们抱进储藏室，就像抱着孩子一样。大面积的晒场留给花生，当然也少不了豆子兄弟：黄豆、绿豆还有地豇豆，往往是一种豆子一小块根据地，就像是豆子在开会似的。棕色的栗子满地滚，粒粒饱满瓷实，油得发亮，晒过就甜。最吸引人眼球的要算柿子了，它们出场总是那么惹人眼，红着脸羞涩地排列着，引得小孩们直吞口水。

还有一些农人家，摘了几把酸枣，收了几袋野猕猴桃，也在自家小院晒着。与那些瓜和果相比，这些山货显得野性十足。

有人曾形容秋季是“坚硬而明亮的金属季”，确实如此，所有的瓜果都带着金属的质地，金灿灿，沉甸甸，真有“沙场秋点兵”的恢弘气势。一年一度的晒秋，是丰收的盘点，是美梦成真的喜悦！年年晒秋，晒的是丰收，更是一种喜悦的心境。





