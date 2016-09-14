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诗歌美文
2016.9.14 星期三
风雅集
楚天都市报讯 耳尖（外二首）
□车延高
你画出的荷花很静
静如处子
可我耳朵太尖
能听到风感冒后咳嗽
还能听到
小鱼在水底走路的声音
孤芳自赏
浮生有约，我坐在
一瓣荷花上
眼前，秋水茫茫
鱼看完了《潜伏》，刚散场
风在水面扫荡
穿白衣的蝴蝶飞过来
一个呕吐过世界的苍蝇飞过来
天空
一群星星孤芳自赏
嫦娥穿的漂亮
月亮脱的漂亮
苦行
不要岸，也不要渡口
我用极具耐心的慈悲布施
提一轮冷月
照你来的路
你若累了，我苦行
用一颗心背你