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·过度保护不如“巧运动”
·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线
·宝骏310活力上市
·图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师”
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康顺汽车20周年客户答谢活动名
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图文：江上邀明月 三峡养生游幸
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过度保护不如“巧运动”
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宝骏310活力上市
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图文：省旅游委招募“乡村旅游体
18
楚动
2016.9.14 星期三
金秋乡村游浪漫女儿会
图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师”
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高东起通讯员陈丹）9月23日至25日，“金秋乡村游，浪漫女儿会”活动将在宜昌市五峰县举行，省旅游委拟招募10名“乡村旅游体验师”，如果你是微博达人、微信大咖、网红主播，就请来报名吧！
省旅游委介绍，三天两晚的旅程，体验师全程免费，可以体验土家女儿会，欣赏中国好情歌，聆听土家好歌声，参加土家集体婚礼，与奥运冠军赵芸蕾一起玩转五峰全民健康跑。
体验师要用独特的视角发现美，用真实的镜头记录美，用优美的文字书写美，用新媒体平台传播美。只要您热爱旅游，具有较强的摄影、文字功底，有优质的宣传资源或传播渠道，均可报名。微博粉丝万人以上、微信公众号粉丝万人以上、直播平台网红主播将优先考虑。即日起至9月19日，可关注“湖北旅游”官方微信，点击“微服务”，进入“微报名”，填写报名信息。