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 第18版 楚动
·图文：国产欧蓝德长沙正式下线
·康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚
·图文：江上邀明月 三峡养生游幸福启航
·过度保护不如“巧运动”
·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线
·宝骏310活力上市
·图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师”
楚天都市报电子版
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18 楚动 2016.9.14 星期三
宝骏310活力上市
    楚天都市报讯 近日，上汽通用五菱全新轿车——宝骏310上市，此次上市的车型共有1.2L手动超值型、1.2L手动舒适型、1.2L手动时尚型、1.2L手动豪华型四款车型，售价区间为3.68—4.98万元。
    作为上汽通用五菱打造的经典小车，宝骏310具有造型时尚、配置齐全、空间宽敞、经济好用四大亮点，3.68万元起的亲民售价，使其成为宝骏品牌旗下又一款高性价比车型，上市后的宝骏310将与宝骏730、宝骏560等宝骏品牌车型建立起强大的产品阵容。为让更多的年轻用户实现购车梦，活动现场，上汽通用五菱宣布了低首付、零利率的宝骏310专属金融政策。


   