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楚天都市报讯（记者付志林许洋通讯员施鹏）清风明月好时光，翠山碧水美风景。昨日，由本报联合峡州国旅、六源堂联合推出的三峡养生游如期发团，数十名游客游览完屈原祠，吃过土家第一大菜——抬格子晚宴后登上游轮，幸福启航。“看预报天气不错，能在江上伴清风、邀明月，和老伴一起过个特殊的中秋，将是我们永久的美丽记忆。”参加本次活动的彭先生和老伴一上船就憧憬着那烂漫时刻。“记者和医生、导游全程护航，我们真的感觉这次出行太幸福啦。”看到六源堂的医生对游客进行旅程保健知识讲解，王先生不由得赞叹起来。

全程为游客提供健康保障的六源堂，为武汉健民大鹏药业全资子公司。首班旅程六源堂派出三名有着丰富医疗救护经验的医疗人员随行，七天的行程中，六源堂医疗团队会为游客们提供中医健康养生评估和指导，定时组织中医养生讲堂和养生操训练。

峡州国旅相关负责人介绍，三峡养生游本月下一出团日期为9月18日。武汉发团，宜昌上船，经神农溪、巫峡、瞿塘峡，在丰都港下船，然后换乘大巴赴重庆永川、酉阳、黔江、湖北建始、宜昌，返回武汉。旅程中，游客不仅可以欣赏三峡美丽秋景，还可游览酉州、濯水两个古镇，张飞庙、黔江城市峡谷、石门河三个4A级景区以及屈原故里、乐和乐都、酉阳桃花源、神龙四个5A级景区，整个旅程共七天。

即日起（节日不休），本报武汉市各发行站接受市民咨询及报名参团，精品线旅游价为1480元/人，本报读者凭有效期内的全年订报发票可享受150元的优惠（限一票一客），我们将派人上门为您办理相关手续，您也可以致电本报专设咨询热线027-88568100。





