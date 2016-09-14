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第18版 楚动
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·康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚
·图文：江上邀明月 三峡养生游幸福启航
·过度保护不如“巧运动”
·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线
·宝骏310活力上市
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图文：国产欧蓝德长沙正式下线
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康顺汽车20周年客户答谢活动名
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图文：江上邀明月 三峡养生游幸
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过度保护不如“巧运动”
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图文：本报“楼道181”“荧光
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宝骏310活力上市
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图文：省旅游委招募“乡村旅游体
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楚动
2016.9.14 星期三
康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚
楚天都市报讯 近日，“魅影之夜·宴遇非凡”——2016康顺汽车高端礼遇臻享晚宴暨劳斯莱斯汽车（武汉）Black Badge新车发布会在武汉洲际酒店国际会议中心举行。康顺汽车邀请的200余位车主及嘉宾共聚一堂。见证康顺汽车旗下最高端品牌劳斯莱斯新车发布，并感受康顺汽车高端VIP服务。
魅影Black Badge是劳斯莱斯汽车打造出的更动感、更敏捷的车型。无论从工程技术还是美学理念来说，魅影Black Badge车型展现出劳斯莱斯汽车更为神秘、果敢、自信以及力臻完美的另一面。
康顺汽车总裁张敏先生在发言中表示，康顺汽车将逐步打造VIP储值卡高端尊享服务，为VIP储值提供客户专属服务绿色通道，客户经理1对1服务，专车接送等高端尊享服务。目前，康顺汽车也正与一批高端品牌伙伴开展合作，力争将尊贵用车服务覆盖到VIP储值客户生活其它领域。争取在不久的将来，让每一位客人都会因为康顺汽车VIP储值客户的身份，在生活中受到更多的贵族般礼遇！
作为一家专注豪华汽车经销服务的集团性公司，今年是康顺汽车成立的第20周年，据了解，目前康顺汽车服务的车主已经超过20万，特别是不少豪车车主，都是从康顺汽车实现豪车梦想。王军