查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·图文：国产欧蓝德长沙正式下线 ·康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚 ·图文：江上邀明月 三峡养生游幸福启航 ·过度保护不如“巧运动” ·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线 ·宝骏310活力上市 ·图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：国产欧蓝德长沙正式下线 · 康顺汽车20周年客户答谢活动名 · 图文：江上邀明月 三峡养生游幸 · 过度保护不如“巧运动” · 图文：本报“楼道181”“荧光 · 宝骏310活力上市 · 图文：省旅游委招募“乡村旅游体 18 楚动 2016.9.14 星期三 康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚 楚天都市报讯 近日，“魅影之夜·宴遇非凡”——2016康顺汽车高端礼遇臻享晚宴暨劳斯莱斯汽车（武汉）Black Badge新车发布会在武汉洲际酒店国际会议中心举行。康顺汽车邀请的200余位车主及嘉宾共聚一堂。见证康顺汽车旗下最高端品牌劳斯莱斯新车发布，并感受康顺汽车高端VIP服务。

魅影Black Badge是劳斯莱斯汽车打造出的更动感、更敏捷的车型。无论从工程技术还是美学理念来说，魅影Black Badge车型展现出劳斯莱斯汽车更为神秘、果敢、自信以及力臻完美的另一面。

康顺汽车总裁张敏先生在发言中表示，康顺汽车将逐步打造VIP储值卡高端尊享服务，为VIP储值提供客户专属服务绿色通道，客户经理1对1服务，专车接送等高端尊享服务。目前，康顺汽车也正与一批高端品牌伙伴开展合作，力争将尊贵用车服务覆盖到VIP储值客户生活其它领域。争取在不久的将来，让每一位客人都会因为康顺汽车VIP储值客户的身份，在生活中受到更多的贵族般礼遇！

作为一家专注豪华汽车经销服务的集团性公司，今年是康顺汽车成立的第20周年，据了解，目前康顺汽车服务的车主已经超过20万，特别是不少豪车车主，都是从康顺汽车实现豪车梦想。王军





