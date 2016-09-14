查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 楚动 ·图文：国产欧蓝德长沙正式下线 ·康顺汽车20周年客户答谢活动名车汇聚 ·图文：江上邀明月 三峡养生游幸福启航 ·过度保护不如“巧运动” ·图文：本报“楼道181”“荧光悦Pao吧”微信公众号上线 ·宝骏310活力上市 ·图文：省旅游委招募“乡村旅游体验师” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第01版 : 要闻 第02版 : 专版 第03版 : 专版 第04版 : 专版 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 经济 第12版 : 财经 第13版 : 养生 第14版 : 教育 第15版 : 健康 第16版 : 跑腿 第17版 : 绽放20年健康相伴 第18版 : 楚动 第19版 : 健康咨询 第2版 : 要闻 第20版 : 中秋笔会 第21版 : 诗歌美文 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 体育 第25版 : 悠游 第26版 : 国内 第27版 : 国内 第28版 : 广告 第3版 : 焦点 第4版 : 人物 第5版 : 关注 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：国产欧蓝德长沙正式下线 · 康顺汽车20周年客户答谢活动名 · 图文：江上邀明月 三峡养生游幸 · 过度保护不如“巧运动” · 图文：本报“楼道181”“荧光 · 宝骏310活力上市 · 图文：省旅游委招募“乡村旅游体 18 楚动 2016.9.14 星期三 图文：国产欧蓝德长沙正式下线 楚天都市报讯 近日，令人期待已久的广汽三菱战略车型欧蓝德在长沙工厂总装车间正式下线。国产欧蓝德继承了三菱纯正的越野血统，以外观、性能、配置三大核心优势，再树城市SUV新基准。

在外型上，欧蓝德前脸融入“Dynamic Shield”最新的设计语言和元素，更能获得年轻车主的青睐。在驾控性能上，欧蓝德搭载的是同级别最强大“芯”脏——拥有高性能、高环保特性的新一代MIVEC发动机，配备了先进的第三代INVECS CVT8 变速箱，4WD四驱技术+S-AWC超级全轮控制系统，以强大的动力输出、超高的通过性及燃油经济性提供了专业的驾乘体验。在功能性配置上，欧蓝德九大配置——智能化电动尾门、ACC自适应巡航控制系统、前排真皮座椅电加热、模拟6速换挡拨片、8英寸智能DA系统等为驾驶者带来更舒适愉悦的操控享受。秦超





